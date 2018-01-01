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Головна Категорії статей Новини міста та району Прийди, прийди, весно красна

Прийди, прийди, весно красна

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 12:49

Проводи зими у нашій Курені відбулися не вперше, але стільки люду не збиралося ніколи. Виходить, народу свято це подобається. Схвально, що знаходяться ентузіасти, хто надихає на продовження традицій дідів-прадідів, хто бере на себе організаційний клопіт.


Почалося дійство у Будинку культури концертною програмою. Першими вийшли на сцену учасники народного аматорського колективу „Полісяни”. Потім порадував вокальний ансамбль працівників БК „Колорит”. Лунали і пісні, і гуморески, які вдало читала Світлана Касяненко. Серед виконавців був дует у складі Миколи Давиденка і Володимира Силки. Оплесками нагородили глядачі і виконавців сценнівок – Наталію Сунку та Олександра Ільченка.


Та все ж зала чекала на головних героїв свята, вони нарешті таки з’явилися – це Зима, Весна і, звісно, Масляна. Хоча всі троє були одягнуті незвично, мої земляки-курінці досить легко впізнали і Тамару Степаненко, і її доньку Юлію, і Любов Заковінько. Перша у нас – бухгалтер сільської ради, Юля – десятикласниця, а ще активна учасниця аматорської сцени. Масляну „розсекетили” чи не найшвидше, Любов Заковінько – завідуюча бібліотекою.


Курінський сільський голова Леонід Вдовенко привітав односельців зі святом, побажав їм приємної весни, здоров’я, щастя і всіх гараздів. А ще нагадав про велике православне свято - Прощену неділю, коли у перший день весни всі православні будуть очищати душу, просячи прощення за всі завдані образи. Користуючись нагодою, просив вибачення у курінців і він, у свою чергу дарував прощення іншим. Сільський голова закликав почин підтримати і звернутися з прощенням один до одного. Що було жваво сприйнято всіма присутніми.


Потім настала кульмінація свята, бо яка Масляна без млинців, без пригощань. Про це подбав депутат райради, директор ПСП „ Авангард” Василь Булах. За розпорядженням керівника, у кафе підприємства наготували різноманітних смачностей, якими і пригощали бажаючих. А як можна було відмовитися від м’ясистого кулешу, налисників з повидлом, сиром, маком чи м’ясом. Завершував пригощання запашний гарячий чай.


Хочу назвати імена наших землячок, хто постарався і готував всі оті смачні страви. Це заві–дуюча їдальнею Галина Мозгова і її помічниці: Оксана Ільченко, Ольга Глушко, Валентина Рудько, Оксана Іващенко.


Дійство завершилось лише увечері. Не хотілося прощатися з веселою Сиропусною неділею, згадалася примовка: “Масляна, Масляна, яка ж ти мала, — якби ж тебе сім неділь, а посту — одна”.


Прийди, прийди, весно красна,
Чепури наш рідний край,
Засвіти нам сонце ясне,
З нами в гурті погуляй.


Василь Слабій,
голова сільської ветеранської організації

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