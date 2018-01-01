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Головна Категорії статей Новини міста та району Школа в Пальчиках: Не закрили, так Згоріла...

Школа в Пальчиках: Не закрили, так Згоріла...

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 13:18

3-го березня о 02:08 до Служби порятунку «101» у Бахмацькому районі надійшло повідомлення про загоряння в приміщенні навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів-дошкільний навчальний заклад» Бахмацької районної ради, що у с Пальчики за 13 км від районного центру. Вогонь помітили місцеві жителі, які й викликали вогнеборців.


На ліквідацію пожежі оперативно було залучено 2 відділення 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини м Бахмач, 1 відділення 15-го Державного пожежно-рятувального посту м. Батурин, 1 відділення 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Борзна Управління ДСНС України у Чернігівській області, сільські вогнеборці з сіл Пальчики, Городище, Курінь, а також ПСП «Авангард» с. Пальчики. На час прибуття підрозділів вогнем було охоплено дах будівлі по всій площі, а всередині приміщення спостерігалося горіння. Пожежу о 03:20 локалізували та о 06:55 остаточно ліквідували. Загалом на гасіння залучалося понад 25 вогнеборців та 7 одиниць спеціальної техніки.


Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 400 кв.м, майно закладу.


У навчальному закладі навчається 29 дітей, з яких 9 дошкільнят. Ймовірною причиною виникнення пожежі послужило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Жертв та постраждалих немає.


На місці події працювала мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Чернігівській області.


По інформації з сайту
УДСНС України у Чернігівській області
https://cn.dsns.gov.ua

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