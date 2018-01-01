/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 09:51

За процесуального керівництва Бахмацької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивсто (ч. 2 ст. 15, ст. 115 КК України).



Відтак, на початку грудня 2019 року, 33-річний мешканець одного із сіл Бахмацького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у гостях у свого знайомого, під час раптово виниклого конфлікту, за допомогою кухонного ножа наніс різану рану в області шиї потерпілого. Останнього доставлено до лікарні, де завдяки кваліфікованій медичній допомозі вдалося врятувати його життя.



Прокурором підтримано клопотання про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Бахмацька місцева прокуратура

Чернігівської області