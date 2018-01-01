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Головна Категорії статей Новини міста та району Мешканцю Бахмацького району загрожує до 15 років за замах на вбивсто свого знайомого

Мешканцю Бахмацького району загрожує до 15 років за замах на вбивсто свого знайомого

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 09:51

 

 

 

За процесуального керівництва Бахмацької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивсто (ч. 2 ст. 15, ст. 115 КК України).


Відтак, на початку грудня 2019 року, 33-річний мешканець одного із сіл Бахмацького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у гостях у свого знайомого, під час раптово виниклого конфлікту, за допомогою кухонного ножа наніс різану рану в області шиї потерпілого. Останнього доставлено до лікарні, де завдяки кваліфікованій медичній допомозі вдалося врятувати його життя.


Прокурором підтримано клопотання про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Бахмацька місцева прокуратура
Чернігівської області

 

 

 

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