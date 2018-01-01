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Головна Категорії статей Новини міста та району Суд виніс обвинвальний вирок чоловіку, який обікрав неповнолітнього

Суд виніс обвинвальний вирок чоловіку, який обікрав неповнолітнього

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 12:02

Бахмацькою місцевою прокуратурою Чернігівської області забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 26-річного чоловіка, який у червні минулоріч намагався збагатитися за рахунок крадіжки.


Судом визнано доведеним, що вказаний громадяни, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в м. Бахмач, скориставшись відсутністю неповнолітнього, таємно викрав його мобільний телефон та інші особисті речі. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).


За результататами судвого розгляду, враховуючи, що чоловік раніше притягувався до кримінльної відповідальності, у тому числі за корисливі злочини, та вчинив злочин у період не знятої та непогашеної судимості призначено покарання у вигляді реального позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців.


Бахмацька місцева прокуратура
Чернігівської області

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