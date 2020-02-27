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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 12:32

За процесуального керівництва Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури до Бахмацького районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя с. Вертіївка, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого).



У суді з’ясовано, що чоловік на початку квітня минулого року. 31-річний чоловік після спільного вживання алкогольних напоїв зі своїми знайомими на грунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно наніс останньому декілька ударів сокирою по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.



Прокурор у судовому засіданні наполягав на призначенні покарання, пов’язаного з ізоляцією від суспільства.



Вироком Коропського районного суду від 27.02.2020 чоловіка засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі 7 років.



Борзнянський відділ

Бахмацької місцевої прокуратури