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7 років за вбивство сокирою
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 12:32
За процесуального керівництва Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури до Бахмацького районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя с. Вертіївка, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого).
У суді з’ясовано, що чоловік на початку квітня минулого року. 31-річний чоловік після спільного вживання алкогольних напоїв зі своїми знайомими на грунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно наніс останньому декілька ударів сокирою по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.
Прокурор у судовому засіданні наполягав на призначенні покарання, пов’язаного з ізоляцією від суспільства.
Вироком Коропського районного суду від 27.02.2020 чоловіка засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі 7 років.
Борзнянський відділ
Бахмацької місцевої прокуратури
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