Останні публікації
- Підприємству-ювіляру – 100!
- Гуртом поборемо і коронавірус!
- Без води - і ні туди, і ні сюди
- Служба 101 інформує про пожежі в природних екосистемах!
- Медична реформа в дії
- 7 років за вбивство сокирою
- Суд виніс обвинвальний вирок чоловіку, який обікрав неповнолітнього
- Шановні керівники об’єктів підвищеної небезпеки!
- Про запровадження карантинних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19
- Кубок наш! 3-ій рік поспіль!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Без води - і ні туди, і ні сюди
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 13:53
Ще на минулому тижні почув про передачу телеканалу ZIK, де виступала фахівець з питань медицини. Вона, буцімто, озвучила цифри захворювання на коронавірус, які в рази вищі за офіційно озвучені. Тут сперечатися не став, чого не знаю, того не знаю. А от за ліквідовану саніпідемслужбу виникла у нас суперечка. Висловив думку, що служба, як та, якою була, і справді не потрібна. Ніхто не пояснить мені дохідливо, в чому полягали функції її працівників. Від якого лиха вони застерегли? Як приклад, що без цієї служби виникла епідемія кору, мене не переконав, бо за часів її функціонування, траплялися і ящур, і холера, і Бог знає що.
Розмови про необхідність мити руки – це не для моїх односельців. В мене у колодязі, практично, сухо. Беру воду у сестри із свердловини, то не дуже-то розганяюся з миттям. Час від часу вирушав до родичів у місто, щоб скористатися душем чи ванною. Тепер дістатися до райцентру проблематично – ні дизеля, ні маршрутки. Ще скрутніше людям зовсім похилого віку. Знаю, що обходяться вони відром води на тиждень. Про яку санітарію може бути мова, тут хоча б очі промити вранці.
Скважина для більшості сільських пенсіонерів – нездійсненна мрія. Якби наші можновладці потурбувалися і встановили хоча б по одній водорозподільній колонці на вулицю. Це хоч трохи б покращило стан речей, бо як пам’ятаєте, без води – і ні туди і не сюди.
Анатолій Ігнатенко
Детальніше...