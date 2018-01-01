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Головна Категорії статей Новини міста та району Без води - і ні туди, і ні сюди

Без води - і ні туди, і ні сюди

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 13:53

Ще на минулому тижні почув про передачу телеканалу ZIK, де виступала фахівець з питань медицини. Вона, буцімто, озвучила цифри захворювання на коронавірус, які в рази вищі за офіційно озвучені. Тут сперечатися не став, чого не знаю, того не знаю. А от за ліквідовану саніпідемслужбу виникла у нас суперечка. Висловив думку, що служба, як та, якою була, і справді не потрібна. Ніхто не пояснить мені дохідливо, в чому полягали функції її працівників. Від якого лиха вони застерегли? Як приклад, що без цієї служби виникла епідемія кору, мене не переконав, бо за часів її функціонування, траплялися і ящур, і холера, і Бог знає що.


Розмови про необхідність мити руки – це не для моїх односельців. В мене у колодязі, практично, сухо. Беру воду у сестри із свердловини, то не дуже-то розганяюся з миттям. Час від часу вирушав до родичів у місто, щоб скористатися душем чи ванною. Тепер дістатися до райцентру проблематично – ні дизеля, ні маршрутки. Ще скрутніше людям зовсім похилого віку. Знаю, що обходяться вони відром води на тиждень. Про яку санітарію може бути мова, тут хоча б очі промити вранці.


Скважина для більшості сільських пенсіонерів – нездійсненна мрія. Якби наші можновладці потурбувалися і встановили хоча б по одній водорозподільній колонці на вулицю. Це хоч трохи б покращило стан речей, бо як пам’ятаєте, без води – і ні туди і не сюди.

Анатолій Ігнатенко

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