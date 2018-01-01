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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 14:25

Мав матеріал, марлю та бинти, звернувся через Facebook з пропозицією віддати все безкоштовно на пошиття захисних масок. Скептики намагалися відмовити і ледь не глузували, мовляв, дивись, всі гребуть тільки під себе. Стали наводити приклади, а їх, нажаль, і справді немало. Та на превелике моє задоволення добровольці з добрими серцями знайшлися.



Однією з перших відгукнулася Євгенія Мирошниченко, котра підказала, де можна придбати відсутні матеріали. Видно, легка у неї рука. Справа зарухалася. Використали не лише надані мною, а й тканини, які отримали від фонду „Допомога людям” та від спільноти „Портал Бахмача». Ще відгукнулася і надала необхідне добродійка Лариса Мостипаненко. Самі ж маски пошила Ірина Яременко, яка вклала у роботу не лише особистий час та зусилля, а й часточку доброї своєї душі, аби допомогти землякам.



Ще 100 штук багаторазових із відповідної тканини придбали у торгівельній мережі за кошти надані Тетяною Неділько, Миколою Іванюком та Павлом Шимком. Сума чимала - 2300 грн. Ще півтисячі витратив з коштів, які відкладав на проведення конкурсів. Нічого, ця справа потерпить.



Розподілили маски так: по 30 штук завіз в обидві поліклініки та станцію швидкої допомоги. Ще 10 масок - у готель, як доповнення до тієї кількості, яка у них була, бо придбати їх поки що складно.



Чималу частину масок передано Центру соціального захисту населення. Адже на працівників центру навантаження збільшилось суттєво. Користуючись нагодою, прошу бути уважнішими, коли працівники центру чекають у черзі за продуктами. Стоять не для себе. Пропустімо їх поза чергою.



Про всяк випадок 10 масок залишив у резерві. Перепрошую перед волонтерами, які мали намір вийти на вулиці та роздати маски людям. Поки що їх у нас бракує.



Спасибі добродіям, хто допомагав. Усім, усім, усім міцного здоров’я, наснаги, Божого благословіння!



Микола Гучинський



Поки верстався номер: Очільниця Бахмацької районної державної адміністрації повідомила на своїй ФБ-сторінці:



- Тільки-но спілкувалася з генеральним директором КНП «Бахмацька центральна районна лікарня» Сергієм Чалим. Крім поточних питань, керівник медзакладу повідомив, що лікарня сьогодні отримала 150 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно. Розумію, що це небагато, але сподіваємося і на їх подальше отримання...