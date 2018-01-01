/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 14:57

Так недоречно завітав до плугатарів коронавірус, ламаючи всі графіки, завдаючи селянинові неочікуваних клопотів. Промисловість ще якось спроможна перечекати пандемію, хлібороб же повністю залежить від розкладу весни – прийде тепло і вирушай в поле. Вже у лютому було кілька днів, коли хотілося податися на лани.



У минулому році польові роботи розпочалися у квітні, тепер стартуватимуть раніше. По суті, у СТОВ „Надія” вони вже відбулися. Першими випробували техніку механізатори Микола Пушенко та Сергій Коваленко. Кожен на своєму МТЗ-80 виходив на боронування 700-гектарної площі люцерни, яку перед цим підживили карбамідом. Саме цій рослині господарство віддало перевагу у цьому сезоні. Адже СТОВ „Надія” має близько 2 тис. голів дійного стада і понад 3 тис. ВРХ, усе це потребує годівлі. Без цінної кормової культури не обійтись. А ще враховують, що багаторічні трави родини бобових покращують структуру грунтів, збагачуючи їх азотом. Згадана площа віддячуватиме врожаєм третій рік – для багаторічних трав максимальний термін. Щоб конвеєр зелених кормів не переривався, подбають, засіявши новий клин у 600 га.



Це не єдина посівна площа. Усього належить виконати посівні роботи на 3000 гектарів. Дві тисячі га заплановані під качанисту. Кукурудза селекції відомої фірми Монсанта. Хоча насіння дорогувате, але того варте, завжди врожай давало відмінний. Сорти впроваджують різного ступеня стиглості, аби розтягнути термін використання качанистої на соковитий корм з літа до глибокої осені. Гібриди рекомендовані для вирощування по всій Україні і жодного разу не підвели. Але потребують дотримання агротехнологій. Як любив повторювати маститий аграрій Бахмаччини Віталій Кухаренко: „Нива, як тарілка, як нічого не покладеш, то нічого і не візьмеш”. То ще з осені заклали по одному центнеру селітри. Тепер же вноситимуть на кожний гектар по 130 кг тукосуміші, а це і азот, і калій, і фосфор – вітаміни родючості, які заносять у грунт разом з насінням.



Уважний читач, хто дружить з арифметикою, уже прикинув, що до 3 тисяч посівних площ не вистачає 400 га. Справді, цей клин передбачений під соняшник. Ставку роблять на випробуваний вже у господарстві сорт Конді, що вирізняється енергією росту і високим потенціалом врожайності. В минулому році, наприклад, збирали по чотири тонни на круг. Порадувала масляниста культура не лише валом, а й високим вмістом олії. Виробник насіння «Сингента» зарекомендував себе з найкращого боку, то вирішили з цим сортом „дружити” і цього літа.



Нетерпляче чекають на посівну механізатори Роман Євтушенко та Анатолій Соломський. Їх потужний „Кейс” озброєний 16-рядною сівалкою „Кінза” готовий вийти в поле вже зараз. Працюватимуть позмінно, їм до цього не звикати.



Виїде в поле і водій Олександр Кабацький, може вирушити автобусом, а може і КамАЗом, дивлячись, у якій якості буде потрібніший. Саме його бачите на нашому фото.



- Колектив настроєний по-бойовому. По звичці нас ще й досі називають „бурякорадгоспівцями”, правонаступниками підприємства, яке було флагманом популяризації передового досвіду серед аграріїв Бахмаччини. У травні нашому колективу виповниться 100! Такий славний ювілей і надихає всіх – від хлібороба до тваринника, від керівника середньої ланки до спеціаліста, - ділився директор СТОВ „Надія” Володимир Романенко. – З цієї урочистої нагоди хочемо виготовити стенд, де розмістимо матеріали про Бахмацький ордена Леніна бурякорадгосп і наше сучасне Товариство...



Борис Сєдач



P.S. Редакція районної газети „Порадник” вирішила приєднатися до висвітлення такої знакової події у масштабах району і звертається до читачів з проханням передавати до газети, або до офісу СТОВ „Надія” фотографії, спогади, вирізки публікацій минулих літ, де розповідається про будні і свята підприємства-ювіляра. Кращі матеріали і світлини опублікуємо на шпальтах „Порадника”.