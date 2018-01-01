Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Суд винiс вирок чоловiку, що до смертi забив свого знайомого у Бахмачi

Суд винiс вирок чоловiку, що до смертi забив свого знайомого у Бахмачi

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 15:25

Коропським районним судом ухвалено вирок, яким обвинуваченого засуджено за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, від яких настала смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).


У суді доведено, що у березні минулоріч 35-річний обвинувачений, перебуваючи в гостях свого знайомого спільно розпиваючи спиртні напої, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами потерпілому по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.


У ході тривалого судового розгляду прокурором надані докази, які безпосередньо досліджені судом.


Відтак, прокурором, який у ході судового розгляду зайняв послідовну позицію, вину обвинуваченого доведено.


Судом чоловіку призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.


Відповідно до вироку суду обвинувачений триматиметься під вартою до набрання судовим рішенням законної сили.


Бахмацька місцева прокуратура Черн. області

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове