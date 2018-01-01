/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 15:25

Коропським районним судом ухвалено вирок, яким обвинуваченого засуджено за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, від яких настала смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).



У суді доведено, що у березні минулоріч 35-річний обвинувачений, перебуваючи в гостях свого знайомого спільно розпиваючи спиртні напої, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами потерпілому по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.



У ході тривалого судового розгляду прокурором надані докази, які безпосередньо досліджені судом.



Відтак, прокурором, який у ході судового розгляду зайняв послідовну позицію, вину обвинуваченого доведено.



Судом чоловіку призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.



Відповідно до вироку суду обвинувачений триматиметься під вартою до набрання судовим рішенням законної сили.



Бахмацька місцева прокуратура Черн. області