Останні публікації
- Спасибо, что вы есть!
- Про затвердження форм розрахунків тарифів не теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що подаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території Бахмацької міської ради
- Визначено переможця конкурсу
- Суд винiс вирок чоловiку, що до смертi забив свого знайомого у Бахмачi
- Підприємству-ювіляру – 100!
- Гуртом поборемо і коронавірус!
- Без води - і ні туди, і ні сюди
- Служба 101 інформує про пожежі в природних екосистемах!
- Медична реформа в дії
- 7 років за вбивство сокирою
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Суд винiс вирок чоловiку, що до смертi забив свого знайомого у Бахмачi
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 15:25
Коропським районним судом ухвалено вирок, яким обвинуваченого засуджено за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, від яких настала смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
У суді доведено, що у березні минулоріч 35-річний обвинувачений, перебуваючи в гостях свого знайомого спільно розпиваючи спиртні напої, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами потерпілому по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.
У ході тривалого судового розгляду прокурором надані докази, які безпосередньо досліджені судом.
Відтак, прокурором, який у ході судового розгляду зайняв послідовну позицію, вину обвинуваченого доведено.
Судом чоловіку призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Відповідно до вироку суду обвинувачений триматиметься під вартою до набрання судовим рішенням законної сили.
Бахмацька місцева прокуратура Черн. області
Детальніше...