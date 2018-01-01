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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 16:43

Есть у нас в городе организация, которую часто ругают. А вот, чтоб хвалили, не помню. Вспоминаю, какими были наши квартиры. Печное отопление, “удобства” за сараем. А теперь все дома. Иной раз по неделе не видимся с соседями. А без этой организации не получилось бы. Это наш ЖЕК. Да, да! Наш ЖЕК под руководством Дзюбы Николая Ивановича.



Предвижу взрыв негодования: “Нам не сделали…”, “У нас не было ремонта”, “А я просила…”



Дорогие мои, нельзя объять необъятное, особенно когда “финансы поют романсы” в стране. И при всем при том там работают люди, и неплохо работают. Вот о них я и хочу сказать.



Приходит по вызову рабочий. Спокойно выслушает жалобу, поговорит и сделает все. Больше того: если заметит какую-то неполадку, с которой хозяин уже мирится, исправит. Так работает Николай Семенович Гончаров, Владимир Васильевич Луговский. Я называю только тех, к помощи которых мне приходилось обращаться. Уверена, что таких людей с золотыми руками и добрым сердцем среди работников ЖЕКа очень много.



А вот 14 марта у меня случилось ЧП. Ураганный порыв ветра оторвал одну сторону “латки“ на крыше. Кроме оглушающего стука по крыше, есть опасение, что если оторвется и другая сторона, эта “латка” может побить окна. В нашем доме некому было помочь. Я обратилась в МЧС, меня направили в ЖЕК. Суббота, выходной. Позже я узнала, что был еще профессиональный праздник у работников ЖЕКа.



Однако Николай Иванович сразу откликнулся на мой звонок. Приехал, посмотрел, кому-то позвонил и пообещал все сделать. А было уже начало 6-го (17 часов). Через некоторое время Николай Иванович приехал с двумя рабочими. Они очень быстро все исправили. Это были Луговский В.В. и Лелюх Николай Иванович. Как я была счастлива! Огромная благодарность этим людям! И запоздалые поздравления с праздником и самые искренние пожелания здоровья, благополучия, любви и понимания в семьях, мира и радости всем работникам ЖЕКа. Нам, особенно пожилым и одиноким женщинам, без вас нельзя.



Бинюк Нина Николаевна