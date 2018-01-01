Останні публікації
- Перемога Лікаря з великої літери
- Поучиться бы у дедов
- Спасибо, что вы есть!
- Про затвердження форм розрахунків тарифів не теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що подаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території Бахмацької міської ради
- Визначено переможця конкурсу
- Суд винiс вирок чоловiку, що до смертi забив свого знайомого у Бахмачi
- Підприємству-ювіляру – 100!
- Гуртом поборемо і коронавірус!
- Без води - і ні туди, і ні сюди
- Служба 101 інформує про пожежі в природних екосистемах!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Поучиться бы у дедов
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 17:15
Прошлой осенью наши родители отмечали Жемчужную свадьбу. Тридцать лет их совместной жизни, как 30 жемчужин, нанизались на серебряную нить времени. Отмечали юбилей, пригласив друзей и родственников, было много воспоминаний. Этому способствовали фотоальбомы с черно-белыми фотографиями. Изюминкой торжества стал фильм их свадьбы, тоже черно-белый, но занятный. Мама и папа – невеста и жених - побывали на Сейме, таким было их коротенькое свадебное путешествие. Наши дети – их внуки - удивились, какой многоводной была в то время река. А еще не узнавали автостраду, обсаженную в те годы деревьями. Особенно большие тополя встречали на повороте в Бахмач.
Я их помню, в памяти почему-то больше запечатлелись в золотом осеннем убранстве. А теперь здесь голые обочины, унылые и безрадостные. Вроде подслушав мои мысли, гости заговорили именно о проблеме озеленения. Вспоминали много: и обсаженный стадион, и ряды тополей к «Химмашу», да почти каждая улица утопала в тени. Более всего удивило, что наш городской парк был заложен в первую же осень освобождения города от фашистов. Среди озеленителей, оказывается, был и мой дедушка, вернувшийся с фронта, почти потеряв зрение. Его давно уже нет на белом свете, чуть-чуть помню его седую голову, теперь все надеюсь, что где-то сохранилось хоть одно дерево, посаженное его руками.
Обо всем этом захотелось рассказать от впечатления новостей, где каждый день рассказывают о злостной вырубке леса во всей Украине. Поучиться бы нам у наших дедов.
Анюта Заяц
Детальніше...