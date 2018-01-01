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Поучиться бы у дедов

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 17:15

Прошлой осенью наши родители отмечали Жемчужную свадьбу. Тридцать лет их совместной жизни, как 30 жемчужин, нанизались на серебряную нить времени. Отмечали юбилей, пригласив друзей и родственников, было много воспоминаний. Этому способствовали фотоальбомы с черно-белыми фотографиями. Изюминкой торжества стал фильм их свадьбы, тоже черно-белый, но занятный. Мама и папа – невеста и жених - побывали на Сейме, таким было их коротенькое свадебное путешествие. Наши дети – их внуки - удивились, какой многоводной была в то время река. А еще не узнавали автостраду, обсаженную в те годы деревьями. Особенно большие тополя встречали на повороте в Бахмач.


Я их помню, в памяти почему-то больше запечатлелись в золотом осеннем убранстве. А теперь здесь голые обочины, унылые и безрадостные. Вроде подслушав мои мысли, гости заговорили именно о проблеме озеленения. Вспоминали много: и обсаженный стадион, и ряды тополей к «Химмашу», да почти каждая улица утопала в тени. Более всего удивило, что наш городской парк был заложен в первую же осень освобождения города от фашистов. Среди озеленителей, оказывается, был и мой дедушка, вернувшийся с фронта, почти потеряв зрение. Его давно уже нет на белом свете, чуть-чуть помню его седую голову, теперь все надеюсь, что где-то сохранилось хоть одно дерево, посаженное его руками.


Обо всем этом захотелось рассказать от впечатления новостей, где каждый день рассказывают о злостной вырубке леса во всей Украине. Поучиться бы нам у наших дедов.


Анюта Заяц

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