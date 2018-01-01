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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 березня 2020, 18:00

Що то за біда – туберкульоз, знаю не з чужих слів, на цю недугу страждав родич. А решта роду жила з осторогою не заразитися. Не розумію, як можна закривати лікувальні заклади, де борються із сухотами. Пропоную редакції організувати протестні заходи проти бездумних рішень можновладців.



Микола Ярош



Шановний читач! Такої потреби вже немає. „ЗВЕРНЕННЯ” завідувача Бахмацьким центром хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, лікаря-фтизіатра М.П.Шимка до Генеральному директору КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Дейкуна М.П. та інших керівників області, опубліковане в Бахмацькій незалежній газеті «Порадник» та «підхоплене» і репощене безліч разів фейсбук-спільнотою не залишилося без уваги. А принципова позиція фракції депутатів НАШ КРАЙ у Чернігівській обласній раді посприяла збереженню протитуберкульозної служби.



Все ж здоровий глузд переміг, адже Чернігівська область має один з найвищих рівнів захворюваності на туберкульоз (2019 рік – 60 хворих на 100 тис. населення), що значно перевищує загальнодержавний показник і у двічі перевищує епідемічний поріг. Враховуючи цю ситуацію, депутати обласної ради звернулися з пропозицією: залишити у 2020 році фінансування протитуберкульозної служби за рахунок субвенції з державного бюджету; встановити «пільговий період» для переходу фтизіатричної служби на нові умови фінансування...



Спасибі депутатам – нашим обранцям – за таке рішення. Це є слушним приводом поздоровити з перемогою Миколу Павловича Шимка, який ще раз довів, що він Лікар з великої літери.



Борис СтрогиЙ