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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 13:09

На жаль, ми змушені констатувати припинення виходу «Порадника» до кінця карантину, оголошеного Урядом.



І не злякала нашу редакція власна безпека, позв`язана з постійним спілкуванням з людьми, часто-густо без масок, бо розуміємо, що де ж їх узяти, коли з телевізора нам постійно говорять, що Україна готова до коронавірусу, а ми то бачимо геть протилежне;



- ні можливі фінансові труднощі з рекламодавцями, бо знову ж держава подбала, як всіх «прикрити», та забулася спитати, чим будуть годувати «відпущені» і «пробачені» великодержавною рукою батьки дітей через місяць-два змушеного сидіння на карантині;



- ні ці форс-мажорні обставини, під час яких сторони можуть звільнятися від своїх зобов`язань;



- ні, можливо, якісь інсенуації в соцмережах, пов`язані з нашим добрим ім`ям, яким ми дорожимо.



НАС НАСПРАВДІ ТУРБУЄ ВАША БЕЗПЕКА, ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Ми, на жаль, не можемо гарантувати, що на всьому довгому шляху виробництва та розповсюдження нашого видання хтось хворий не кашляне чи візьме забрудненою рукою наше видання і не принесе до вашої газетної скриньки. Адже пам`ятаємо, що вірус на папері та картоні тримається декілька днів.



МИ НЕ ХОЧЕМО БУТИ ПРИЧИНОЮ ЖОДНОГО МОЖЛИВОГО ВИПАДКУ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ.



Бажаємо вам міцного здоров`я, стабільного заробітку і хай біда обходить вас стороною!



До зустрічі на шпальтах «Порадника» у цьому ж складі, без жодних втрат!



З повагою

колектив редакції «Порадника»