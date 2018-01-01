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У Бахмачі під час пожежі загинула літня жінка

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 08 травня 2020, 10:50

4 травня об 11:29 до Служби порятунку «101» у Бахмацькому районі надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку, що по вул. С. Кошмала в м. Бахмач (в минулому - вул.Колгоспна, мікрорайон Грузьке).


На місце події оперативно прибуло два відділення 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі 6 чоловік особового складу, 2 одиниць спеціальної техніки та вогнеборці села Халимонове. На той момент вогонь уже охопив веранду та покрівлю будівлі. Спільними діями об 11:45 пожежу було локалізовано, а о 12:35 остаточно ліквідовано та не допущено розповсюдження вогню на розташовані поруч споруди господарського призначення. Під час гасіння надзвичайники виявили у веранді будинку тіло 73-річної господарки без ознак життя. Ймовірно, причиною трагедії послужило коротке замикання електромережі.


Рятувальники обласного Управління ДСНС вкотре застерігають громадян: слідкуйте за станом та справністю електромережі, не перевантажуйте її, вмикаючи одночасно побутові електроприлади великої потужності.

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