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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 08 травня 2020, 12:36

Час невпинний, наближається 75-річчя Великої Перемоги. На жаль, головних персонажів свята - фронтовиків з багатьох тисяч наших земляків залишилося дуже мало. 75-літній ювілей - особлива віха в житті і країни в цілому, і кожного фронтовика зокрема, та й більшісті пересічних громадян. У першу чергу 9 Травня вважають найсвітлішим святом ті, чиї діди, дядьки, а, може, й тітки у роки війни призивалися на фронт. А таких було понад 16 тисяч. Більше 8,5 тисячі військовозобов’язаних нагороджені. На жаль, більше 7600 бійців рідні не дочекалися. Це у масштабах району.



Напередодні Свята Перемоги зустрівся з головою Курінської сільської ветеранської організації В.С. Слабієм. Знаю, що курінці своїх фронтовиків вітають із особливою щирістю. Про це і заговорив з Василем Степановичем.



- Прикро, у нас залишилося їх лише двоє. Івану Івановичу Савченку виповнилось нещодавно 97 літ, Микола Дем’янович Вітюк на рік молодший. 75-річний ювілей, зобов’язані згадати про тих наших героїв, завдяки яким живемо. Свято Перемоги планували провести з особливим наповненням – усе ж ювілей, 75-ліття. На жаль, не складається. Проте у нас виготовлена галерея портретів учасників Другої світової – тих, хто бив німецьких фашистів і їх приспішників з кількох країн Європи, і японських мілітаристів.

Дорогою ціною обійшлася Перемога селу. Курінь відправила на фронти 2340 своїх доньок і синів. Воювали завзято - більше 1600 воїнів нагороджені бойовими орденами і медалями. З них 610 полягли на вогняних шляхах. Це не єдині жертви війни – 56 наших земляків потрапили у фашистське рабство, 36 нелюди спалили живцем.



Як нам не цінувати подвиг воїна-визволителя. От і вшановуємо. Ще недавно запрошували воїнів Великої Вітчизняної на всі наші урочистості. Тепер на свята та у їх дні народження перевідуємо фронтовиків по домівках. Як правило, прибуваємо не з порожніми руками. Про це дбає і сільській голова Леонід Вдовенко, і директор місцевого ПСП „Авангард” Василь Булах. Як випадає можливість, то можуть засвідчити свою прихильність особистою явкою. Фронтовики це дуже цінують...



Борис Соловйов

На знімках: портрети фотогалереї Слави села Курінь Савченка І. І. та Витюка М.Д.