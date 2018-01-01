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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 10:51

9 травня о 05:13 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Варварівка Бахмацького району.



За викликом до місця події оперативно прибуло відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Бахмач та великооб’ємний автомобіль сільськогосподарського підприємства з с. Курінь для підвозу води. На час їх прибуття в одній з кімнат будинку відбувалося горіння, а в оселі спостерігалося щільне задимлення. Вогнеборці о 05:40 пожежу локалізували та о 06:00 остаточно ліквідували. Під час гасіння в одній з кімнат помешкання на ліжку рятувальники виявили обгоріле тіло господаря 1954 року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни на площі 14 кв. м та майно.



Ймовірною причиною пожежі стала необережність загиблого під час куріння в ліжку.



Управління ДСНС України у Чернігівській області застерігає: щоб уникнути пожежі та нещасних випадків на них й тим самим вберегти своє та життя оточуючих вас людей, будьте обережні при поводжені з вогнем. Не допускайте куріння в помешканнях, особливо після вживання алкоголю, ретельно гасіть недопалки й сірники.