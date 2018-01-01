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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Подякуємо їм гуртом !
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 11:22
Полюбляю пройтись оздобленою частиною вулиці Дружба. Навіть трохи ламаю маршрут, аби прокрокувати її бруківкою. Якось пораділа висадженим квітам, сподівалася дочекатися розквітлих бутонів, та де там. Чиясь хижа рука повисмикувала рослини з ґрунту. З прикрістю згадала схожу картину із викраденням кущиків самшиту у скверику біля фонтана.
Напередодні 9 Травня знову завітала на Дружбу, про себе називаю цю вулицю Бахмацьким Бродвеєм. Пройшов дощик і клумби зазеленіли... бур’янами. А днями сталося диво - один з квітників вирізнився свіжим чорноземом, а пізніше побачила на клумбі висаджені рослинки. Підказали, що це робота когось із мешканців прилеглого будинку. Хочеться подякувати незнайомим мені людям за їх турботу, за бажання зробити приємне і корисне для людей. Хто знає імена цих ентузіастів назвіть їх прізвища, за подарунок до 9 травня подякуємо їм гуртом.
Галина Заєць
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