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Подякуємо їм гуртом !

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 11:22

Полюбляю пройтись оздобленою частиною вулиці Дружба. Навіть трохи ламаю маршрут, аби прокрокувати її бруківкою. Якось пораділа висадженим квітам, сподівалася дочекатися розквітлих бутонів, та де там. Чиясь хижа рука повисмикувала рослини з ґрунту. З прикрістю згадала схожу картину із викраденням кущиків самшиту у скверику біля фонтана.


Напередодні 9 Травня знову завітала на Дружбу, про себе називаю цю вулицю Бахмацьким Бродвеєм. Пройшов дощик і клумби зазеленіли... бур’янами. А днями сталося диво - один з квітників вирізнився свіжим чорноземом, а пізніше побачила на клумбі висаджені рослинки. Підказали, що це робота когось із мешканців прилеглого будинку. Хочеться подякувати незнайомим мені людям за їх турботу, за бажання зробити приємне і корисне для людей. Хто знає імена цих ентузіастів назвіть їх прізвища, за подарунок до 9 травня подякуємо їм гуртом.


Галина Заєць

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