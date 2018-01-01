/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 11:53

Ще задовго до 9 Травня легкоатлети ДМК „Гармонія” задумали провести естафету, присвячену 75- річчю Перемоги. Сподівалися здолати 75 кілометрів, скориставшись біговими доріжками міського стадіону і запросивши на трибуни наших родичів, друзів, знайомих з числа прихильників свята. Пандемія ледь не зламала наші плани, але все ж вирішили відшукати альтернативу. Придумали набігати цю символічну відстань на трасі Бахмач – Батурин.



Як і домовлялися, старт було дано зранку. Тривала естафета близько 7 годин. Брали в ній участь Дмитро Доненко, Борис Михайлов (м. Бахмач), Віктор Фельфнер, Максим Ціленко і ваш покірний слуга Сергій Пулінець (м. Батурин).



Долав заасфальтовані кілометри і думав про версти фронтових доріг, про День Перемоги. У першу чергу, це пам’ять кожного з нас про наших рідних, односельців, котрі були безпосередніми учасниками тих буренних подій. Біля Батуринської середньої школи височіє пам’ятник Герою Радянського Союзу капітану М. В. Кадуну, полеглому у 1944 році. У 25 літ батуринець віддав життя за нас з вами. Біля нього ми і фінішували.



Особисто в мене до Великої Вітчизняної своє ставлення. Мій дід, Нестеренко Семен Оксентійович, пройшов війну, був поранений. Члени мого родинного древа, Рачинський Степан Васильович (1911 р. н. - 1943) та Дробинський Федір Якович ( ... - 1943), у березні 1943 були спалені живцем. А скільки наших земляків не повернулись до рідного порогу, сумлінно виконуючи свій ратний обов’язок, віддали життя за майбутнє ... Ось над цим і розмірковував, долаючи відстань, віддаючи шану дню Перемоги.



Сергій Пулінець, учасник забігу