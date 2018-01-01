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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 12:24

Від тоді, як наш земляк Петро Прокопович винайшов рамковий вулик, мед перестав бути винятковою рідкістю. Але спостерігаються тенденції, коли можемо позбутися не лише цього цінного і цілющого продукту, а й самих „божих комах”. Наслідки „бджоломору” важко передбачити, бо саме ця комаха-трудівниця сприяє врожайності багатьох культур, здійснюючи природне запилення квітів трав, ягідних кущів, плодових дерев.



Проблема не нова, гибель пасік триває вже не один рік, але такого масового мору бджолярі ще не спостерігали. І ця біда, як вони вважають, із-за гербіцидів. Власники вуликів опускають руки, напрацювання багатьох років можуть знищитись єдиним обробітком сусіднього поля хімікатами з порушенням технологічних норм застосування. Правди годі шукати, ще жодний позов до суду проти отруювачів не завершився торжеством справедливості. Це і не дивно, бо бджолярів не підтримує навіть Держпродспоживслужба. Ось один з її вердиктів:



„У більшості випадків загибелі бджіл винна суха весна та фіпроніл... Одне з імовірних джерел потрапляння фіпронілу до організму бджіл – його використання як протруйника в приватних домогосподарствах”. Що там за світлі голови сидять у Держпродспоживслужбі. Чому „суха весна” впливає з такою вибірковістю - знищила бджіл у Пісках, у Тулушці на Конотопщині, зачепила лише крайні вулиці у Красному, наробила клопоту халимонівським пасікам.



Все починається з небажання аграріїв інформувати сільради і місцеві ЗМІ про запланований хімічній обробіток сільгоспугідь, так були б попереджені і власники вуликів. А згідно із законом, робити це вони повинні за три доби із зазначенням речовин і ступеня їх токсичності.



Звісно, сприяє розхлябаності фермерів і аграрних підприємств їх безкарність в отруєнні бджіл.



Бджолярі нарікають на недотримання допустимих часових норм, нехтування погодними умовами. Правилами дозволяється проводити обробку лише у нічний або вранішній час і при швидкості вітру не більше 1-2 м за секунду. Однак аграрії здійснюють польові роботи за зручних умов.



До речі, і самі виконавці робіт по застосуванню отрутохімікатів при порушенні згаданих приписів піддають себе ризику бути ураженими. Про це варто знати механізаторам і відмовлятися від виконання злочинних розпоряджень.



Обстановка навколо бджільництва накаляється, урвався, наприклад, терпець ніжинських пасічників і вони, незважаючи на карантин, вийшли днями на мітинг.



Ця ж проблема обговорювалася на нещодавній нараді в Чернігівській обласній державній адміністрації, де збиралися всі зацікавлені сторони. Щоправда аграрії знову переконували, що причиною масової загибелі бджіл є не отрутохімікати, а холодна і затяжна весна. Чи могли такі аргументи когось переконати?



Все, що коїться у нашій державі з дотримання європейських норм законності і просто здорового глузду у людських відносинах, часто-густо зухвало і цинічно порушується. Українці – народ терплячий, але колись терпець урветься. Чи не станеться, як застерігало одне з гасел протестувальників-пасічників виставлених у Facebook: „Ви труїте наших бджіл, ми спалимо ваші поля”. Вбережи, Боже, мій народ від такого, то буде гірше за пандемію.



Борис Бобришев



P.S. Своїм непоміркованим ставленням до бджільництва аграрії «рубають сук», на якому сидять. Без бджоли, без решти схожих комах – ос, джмелів, які теж гинуть від отрутохімікатів, годі сподіватися на достойні врожаї. Запилення ще ніхто не відмінив.