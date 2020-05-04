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Служба порятунку "101" інформує!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 10:54

З початку поточного року на території району було зареєстровано 6 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.


Так, 05 травня групою піротехнічних робіт та підводного розмінування АРЧ АРЗ СП У ДСНС України у Чернігівській області знищено артилерійський снаряд калібром 100 мм часів Другої світової війни, який було виявлено 04.05.2020 року на відкритій території біля с. Халимонове, Бахмацького району.


Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ УДСНС
України у Чернігівській області

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