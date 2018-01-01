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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 11:27

Історія банківської справи сягає прадавніх часів. Кредит існував ще у Вавілоні, про що згадується у кодексі законів царя Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.), якимпередбачено умови надання та повернення позик. Але виникнення банківництва пов’язане зі Стародавньою Грецією. За свідченням істориків, установами, що нагадували банки, були окремі церковні храми, надійне місце для збереження цінностей. Злодії боялися Бога і, з поваги до вівтаря, не грабували. У XVI-XVII ст. купецькі гільдії деяких міст (Венеції, Генуї, Амстердама, Гамбурга, Нюрнберга) створили спеціальні жиробанки для здійснення безготівкових розрахунків між своїми клієнтами-купцями. У Київській Русі ще за часів Ярослава Мудрого також існували установи, що надавали кредити і залучали кошти.



Зростання торгівлі сприяло розвитку кредитної і ощадної справи – діяльності, пов’язаної із заощадженням та накопиченням грошей. У середині ХІХ ст.на території України виникають перші ощадні каси в Одесі, Львові (Галицька ощадна каса), Києві, Харкові. У 1889 році у східній Україні діяло 125 ощадних кас і більшість у Чернігівській губернії, які працювали при скарбницях. У 1895 році ощадні каси, згідно нового статуту, почали називати державними.



На теренах сучасної України носієм найкращих банківських традицій ощадної справи є Ощадбанк. 20 березня 1991 року прийнято Закон України «Про банки та банківську діяльність», а 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано, як самостійну банківську установу, що і є днем створення банку.



На Бахмаччині ощадна справа розвивалась під керівництвом Кургана Кузьми Денисовича, Плюйка Миколи Кириловича, Чуйка Віктора Степановича. Її ветеранами, які понад 30 років віддали банківській сфері, є: Бихкал Ольга Григорівна, Бондар Катерина Кузьміна, Гурин Тетяна Дмитрівна, Глущенко Микола Миколайович, Заболотна Любов Михайлівна, Іващенко Валентина Григорівна, Кіт Наталія Миколаївна, Кодакова Євгенія Олександрівна, Козловська Ольга Володимирівна, Крамаренко Раїса Іванівна, Кудлай Валентина Григорівна, Пришва Лідія Юхимівна, Павленко Тамара Олексіївна, Руцька Ольга Петрівна, Сиплива Ніна Павлівна, Стрешенець Надія Кузьміна, Шурубура Віра Петрівна, Фенота Людмила Василівна, Фурдат Анастасія Іванівна, Халимон Антоніна Миколаївна, Холод Наталія Леонідівна, Якименко Людмила Анатоліївна та інші.



З нагоди професійного свята бажаю колегам, ветеранам банківської справи - щастя, міцного здоров’я, оптимізму, доброту та невичерпаної життєвої енергії для досягнення нових здобутків! Клієнтам – процвітання і розвитку разом із Ощадним банком! Плідної роботи та вагомих здобутків! «Працюй та зберігай» - гасло Галицької ощадної каси у Львові актуальне, як і майже 200 років тому!



Володимир Сорока,

керуючий ТВБВ 10024/0250 філії –

Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»