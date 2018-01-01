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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 12:02

Решил поделиться воспоминаниями по случаю 100-летнего юбилея Бахмачского ордена Ленина свеклосовхоза, с которым связана моя трудовая биография. В годы, памятные с войной и послевоенным временем, родилось понятие сын полка, о себе без натяжки могу сказать, что я сын совхоза.



Родился в Бахмаче в 1942-ом, до начала 50-х отец работал в Октябрьском отделении в зоотехнии. Потом семья перебралась в Петровское отделение. Мама работала заведующей детским садом, представляете, сколько детворы было в те годы в Петровке. Позже, отправляясь на учебу в Варваровскую семилетку на специально оборудованной повозке со скамьями, насчитывали до сорока учеников. Кстати, зимой выручали сани, длинные и широченные, щедро усланные ароматной соломой. Вспоминая то время, удивляюсь нашей дружбе и слаженности, мы жили одной семьей.



После сельской школы поступил в Бахмачскую железнодорожную школу № 48, иногородние проживали в школьном интернате. Но учиться пришлось не долго. В то время меня с братом ставила на ноги только мама, существенно помогал дедушка. Неожиданно дед умер, многое враз изменилось к худшему, пришлось отказаться от школы, учеба в те годы была платной – такое время. Болтаться без дела тогда принято не было – начал работать.



Как сейчас помню бесконечно длинные свекловичные бурты. Корни сохраняли к весне, их посадка давала семена - главная задача хозяйства. Зимы в те годы случались морозные, чтобы уберечь посадочный материал, утепляли бурты соломой и органикой. Последнюю свозили не только с фермы, но даже приобретали навоз в частных подворьях. Работа была не из легких, но трудились весело. Загрузил, привез, выгрузил, так целый рабочий день.



Весной на высадке управлялись с одноконками на двух колесах, подвозили корнеплоды. Этот незадачливый транспорт меньше уплотнял грунт. Еще нужно было заложить в лунку компост, который заготовляли, используя торф, органику и минеральные удобрения. Утомляла однотонность, порой уставали чертовски. За то отводили душу вечерами в местном клубе. Чаще проводили время на просмотрах фильмов. Запомнил на всю жизнь наших киномехаников, оба Саши, употреблять фамилии было как-то не принято. Еще больше удовольствия дарили концерты самодеятельности, готовили их в каждом отделении cвеклосовхоза и потом ездили с программами друг к другу. Иногда, случалось, забивались в наш дальний уголок артисты районного Дома культуры, помнятся приезды коллектива клуба железнодорожников.



Особенно популярным стал наш культурный очаг после открытия нового клубного помещения. В 1961 году успел поучаствовать в закладке фундамента, а стены выросли, когда уже служил в армии.



После демобилизации работал водителем. Доверили «Газ 93», та же «молотовка» 51-ой модели, только самосвал. Автомобиль попался довольно убитый, надеяться на новый не приходилось, а тут подвернулась возможность уйти в кузню. Так без малого на 10 лет встал к горну, сделался почти «главным» в отделении, кроме нарядов для мастерской, для ферм доставало заказов от совхозовцев. Кому-то нужны скобы, у иного сломалась сапа или потеряли зубцы грабли. Но и возле наковальни не закрепился окончательно, захотелось освоить еще механизаторское дело. Как раз открылись курсы при отделении «Сельхозтехника». Знания давались легко, был ведь уже водителем, а еще большим подспорьем стала приобретенная в армия профессия механика-водителя тяжелых машин – разбирался в КраЗАх, МАЗах, АТТ. Последний – артиллерийский тяжелый тягач – справлялся с 68-тонным грузом, обычно перемещал ракеты с ядерной начинкой.

Мои планы чуть не сорвались, директор совхоза Михаил Григорьевич Потиенко уготовил мне другую участь – решил назначить управляющим отделения. Буквально упросил руководителя оставить меня на курсах, ведь две трети учебы были пройдены. Директор согласился, позже это сослужило добрую службу. Когда отделение получило свеклоуборочный комбайн КС-6, вопрос обеспечения кадрами не встал. Просто пришлось мне совместить работу управляющего и комбайнера.



Руководить отделением пришлось более 8 лет до самой передачи Петровки колхозу в Красиловке. Обязанности мои не изменились, только должность стала называться по-новому: «бригадир комплексной бригады».



Довольно подробно рассказал о своем жизненном пути, чтобы засвидетельствовать, что каждый в те годы имел перспективы. На заслуженный отдых ушел 1997-ом с должности, а начинал ездовым.



А теперь о родном Петровском отделении. Оно было чем-то похожим на ранее описанные в газете Пролетаркое и Калиновськое. Материально-технические базы – практично близнецы. И у нас был парк из более десятка тракторов, 4 автомобилей, 5 комбайнов – это зерновые, свекло- и кормоуборочные, имели специальную технику.



Развивали животноводство - действовала молочно-товарная ферма на 250 голов, выращивали свиней, содержали птицеферму по производству яиц. Пасека давала мед, имелся фруктовый сад.

Столовая с трехразовым питанием со смешными, как на сегодняшний день, ценами устраивала даже самых притязательных гурманов. Общежитие ухоженное, уютное, с телевизором, не говоря уже о радио, с готовностью принимало постояльцев, особенно в пору сезонных работ. Была своя баня, о клубе уже упомянул.



Не скажу, что жили богато, хотелось большего. Развивалась не только техническая база, свеклосовхоз построил жилье для рабочих и служащих. Возвели четыре 4-квартирных, три 2-квартирных дома. Многие семьи построили домики самостоятельно, обзавелись легковым транспортом. Впрочем, и это не главное, в каждом дворе звучал детский смех, мы чаще улыбались друг другу и с надеждой ждали день грядущий. Чего не скажешь о дне завтрашнем. Нас все меньше, несколько дворов запустевают.



Одно только радует, что нынешние арендаторы пахотных площадей результатами своей работы подтверждают высокое плодородие украинских черноземов.



Пока еще украинских, что будет завтра?



Да еще сохраняет Петровка довольно пристойный вид современного поселка.



Виктор Комиссаров

На снимках: В.И.Комиссаров, такими видят здесь клуб и магазин.