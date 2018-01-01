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Служба порятунку "101" інформує
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 08:30
З початку поточного року на території району було зареєстровано 7 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Так, 25 травня 2020 року групою піротехнічних робіт та підводного розмінування АРЧ АРЗ СП У ДСНС в області знищено мінометну міну калібром 50 мм часів Другої світової війни, яку було виявлено біля села Рубанка Бахмацького району.
Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького РВ УДСНС
України у Чернігівській області
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