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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 08:30

З початку поточного року на території району було зареєстровано 7 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.



Так, 25 травня 2020 року групою піротехнічних робіт та підводного розмінування АРЧ АРЗ СП У ДСНС в області знищено мінометну міну калібром 50 мм часів Другої світової війни, яку було виявлено біля села Рубанка Бахмацького району.



Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького РВ УДСНС

України у Чернігівській області