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Про шахрая з ремонту мобілок

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 13:02

 

 

 

У магазині «Товари з Європи за доступною ціною» по вул. Соборності (біля залізничного переїзду) у маленькому приміщенні по ремонту мобільних телефонів працював хлопець. Назбиравши певну кількість телефонів, він раптово зник з ними, не залишивши своєї адреси ні громадянам, ні працівникам магазину. Але його ім’я запам`ятали – Денис і приблизно адресу проживання - на Грузькому.


Після довгих пошуків у цьому районі сусіди мешканця будинку (номер є в редакції) по вул. Кошмала (Колгоспна) розповіли, що його дійсно звать Денис, що він дійсно ремонтував мобільні телефони, не маючи цієї спеціальності і освіти. Зараз ніде не працює, ховається від людей, нікому не відкриває дверей. Висловили здогадку, що він мешкає у своїх батьків по вул.Сковороди (теж Грузьке).


Мені вдалося забрати свій телефон, але, враховуючи скільки телефонів набрав у ремонт цей горе-майстер, потерпілих може бути дуже багато. Звісно, цього Дениса не так легко знайти, то щоб забрати свій мобільний телефон, звертайтеся у редакцію, там є мій номер телефону - я допоможу.

Потерпілий
від цього шахрая

 

 

 

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