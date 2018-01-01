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Був такий директор

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 14:04

Колишнього службовця Бахмацького ордена Леніна бурякорадгоспу Гната Івановича Жалія по праву вважають літописцем рідного підприємства. Не можна без зацікавлення читати записи ветерана про легендарний радгосп - історію створення, розвиток підприємства, становлення економіки і соціальної бази. Окремо згадано про керівників радгоспу, серед яких є спогад про В.Д.Шурду.


Читаємо про Владислава Дмитровича: „...народився в м.Бахмачі, після школи пішов працювати у радгоспівську будівельну бригаду. Вступив до сільськогосподарського інституту, отримав спеціальність «учений агроном». У 1971 році В.Д.Шурда - інженер з техніки безпеки, бригадир-агроном садово-городньої бригади Жовтневого відділення радгоспу. Через 7 літ уже головний агроном радгоспу і заступник директора.


З 1981 очолює колектив. Високу планку розвитку сільськогосподарського виробництва зумів не лише утримати, а й підняв. У радгоспі стали отримувати врожай буряків по 20ц з гектара при плановому - 13,5 ц.


Зернові (злаки) на площі 1600 га давали урожай 32-33 ц при середньому районному намолоті - 22-24 центнери...”


А ще зросли надої молока, прирости худоби на відгодівлі, змінювалася на краще соціальна сфера.


- А чому не надати слово самому колишньому директорові? – майнула думка. – До того ж Владиславу Дмитровичу випало бути останнім керівником радянської пори.


Треба ж, уже наступного дня зустрівся з ним на водоймі, обоє прийшли з вудками порибалити. Запитав про все.


Борис Бобришев

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