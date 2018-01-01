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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 05 червня 2020, 11:23

Ще напередодні пандемії мав розмову з директором ПСП „Пісківське”, депутатом обласної ради Валерієм Колошею. Згадав екскурсію учнів знайомого класу на ферму „Молочні ріки”. Були задоволені діти, а ще їх батьки. Багато вражень привезла малеча із собою. Розповідали про корівники, про теляток, які ростуть у маленьких будиночках. Раділи гостинцям–йогуртам, морозиву, солодощам, виготовлених із пісківського молока.



Тоді Валерій Петрович запропонував зробити приємність і для інших дітей, навіть придумав девіз: «Пийте молоко корови, будьте, діточки, здорові!»



- Зважте, літо почнеться двома святами. Це Міжнародний день захисту дітей і Всесвітній день молока. Кращого приводу для зустрічі з малечею годі шукати, - заключив палкий пропагандист широкого впровадження молочної продукції у харчуванні дітей. Домовились про співпрацю. А скоро з нівідкіля прибився COVID-19 і зламав всі плани...



Забився у Піски, погода стояла осіння, то навіть забув, що прийшло 1 червня. А як збагнув, вирішив поспілкуватися з директором, нагадати давню розмову.



- За збігом обставин плановане свято довелося відкласти, - констатував Валерій Петрович. – Але від цього молоко не стає менш поживним. Популяризація молока і молочних продуктів серед наших земляків – благородна справа, переймайтесь цим завжди. Закликайте більше вживати білопінної продукції замість шипучої хімії. Є безліч корисних і смачних рецептів – молочні каші, домашні млинці, страви з сиру, молочні коктейлі все це з нашої цілющої продукції.



Скористайтесь нагодою, розкажіть про наших виробників білопінної продукції. Днями зустрів інформацію, що одна доярка забезпечує роботою 12 чоловік. Не повірив, а став підраховувати – схоже на правду. Хтось молоко транспортує, інший переробляє, потім реалізація. А ще цілий технологічний ланцюжок від транспортних засобів, до холодильного обладнання, від виробництва тари до лабораторного знаряддя. Та головне, в молоці приховується наше здоров’я, от і стараємося для людей.



- Розкажіть про цю вашу галузь.



- Корів дійних у нашому стаді 1100 голів, за добу доїмо більше 34 тонн. Легко зорієнтуватися, скільки виходить від Лиски, але це середній показник. Є у нас корови-рекордсменки, Іванка дає по 56 літрів на добу, а Марта удвічі більше середнього удою – 62 кг. Молоко вищого ґатунку, використовується для виготовлення продукції дитячого харчування. В Україні лише кілька таких доїльних залів, ця сировина у постійному попиті.



Нагадаю, господарство наше племінне, раніше пропонували теличок селекції - червоно-ряба молочна. Нині отримали племстатус на іншу породу – голштинську.



Ми білопінну сировину і самі переробляємо, частину використовуємо у їдальні, її потребує кондитерський цех, але найбільше надходить у сироварню. До речі, прорекламую нашу продукцію. Зайдіть до „Молочних рік” на Першотравневій, там наш магазин. Самі побачите, якій асортимент – все смачне, поживне, головне, абсолютно без домішок, ароматизаторів, здебільшого за відродженими рецептами наших бабусь. Зайдіть, як не бували, приємно здивуєтесь.



- Хто ж стоїть за всім розмаїттям продукції?



- Справедливо буде назвати першими якраз наших доярок, тепер це оператори машинного доїння. Сумлінно трудяться Лідія Миколаївна Романенко та Андрій Михайлович Коляда.



Давайте згадаємо сироварів, чия праця робить продукцію ПСП „Пісківське” знаною навіть у столиці. Завідує цим господарством Валентина Павлівна Іващенко.



Пропоную завітати до нас, як тільки розпогодиться, на заготівлю сінажу. Це відповідальний момент у технологічному ланцюгу виробництва молока. Там прозвучать нові імена, дізнаєтесь про нові наші технології у заготівлі кормів. Вже втретє заклали сінаж із жита, раніше робили це, як кажуть, з оглядкою. Корм зарекомендував себе якнайкраще, це не диво, адже жито завжди вважалося молокотворним.



Без конвеєра соковитих зелених кормів не було б ні молока, ні сьогоднішнього свята, то при нагоді заїздіть на люцерну.



Спілкувався Борис Бобришев

Фото Валерія СЕНЧУКА.