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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 05 червня 2020, 12:04

Для мене, педагога, День захисту дітей асоціюється з початком літніх канікул. Не дивно, що особливо раділи святові школярі, а від того вже і ми, вчителі. Проте, так було в минулі роки, тепер з відомих причин багато змінилося. Однак Перше червня ніхто не скасовував і День захисту дітей залишився святом. Спасибі тим дорослим, хто про це не забув і потурбувався за подарунки для найменших наших громадян. Серед них і наші сусідки: Валентина Миколаївна Басараб і Галина Олександрівна Бондаревська.



Живемо в одній із перших п’ятиповерхівок по Першотравневій. Між двома будинками простір, який дбайливими руками мешканців двох, а, може, і трьох поколінь, перетворився на затишний сквер з квітниками. Нещодавно, напередодні свята дітлахів з’явився тут чарівний куточок, що нагадує казку.



По перше, тут установлені дві приземкуваті лавки, явно розраховані на меншеньких відвідувачів. Поруч височить верба, та більше приваблюють казкові герої. Уже давно „прижився” тут білокрилий лебідь, а тепер поруч відпочиває сімейка їжачків. Здається, ось скочать і побіжать у кущики поросятка. Усе це диво спостерігає з висоти стовбура строкатий папуга.



Цей диво-зоосад створений з підручних матеріалів – пластикових пляшок, шматків тканини, залишків від упаковки. До цього всього додано фантазії і бажання зробити приємне дітям.



З висоти свого балкона спостерігаю, як дітлахи уповільнюють кроки, стримуючи ходу дорослих. Роздивляються і радіють, упізнаючи знайомих персонажів: від курей з півнем і черепахи - до вже згаданих представників фауни.



Спасибі творцям цього дива.



Віра Кокодій

На знімку: один з куточків рукотворного дива.