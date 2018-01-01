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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 08:59
За даними Бахмацького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом травня 2020 року становить: про народження – 22 (з них 10 хлопчиків та 12 дівчаток), про смерть – 54, про шлюб – 6, актових записів про розірвання шлюбу відділом не складалося.
Імена дітей, які були зареєстровані органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району – жіночі – Маргарита, Софія, Євгенія, Єлізавєта, Вікторія, Мілана, Аня, Богдана, Вероніка, Злата (2), Олександра.
Чоловічі – Тимофій, Євгеній, Данило, Владислав, Кіріл, Олександр, Дмитро, Костянтин, Єгор, Максим.
Вік матері дитини, народження якої зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району протягом листопада 2018 року: наймолодшої – 17 років, найстаршої матері – 38. Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: наречена наймолодша – 20 років, найстаршої – 50. Наймолодший наречений – 24 роки, найстарший –51.
Бахмацький районний відділ ДРАЦС нагадує терміни державної реєстрації: народження –не пізніше одного місяця з дня народження, смерті – 3 доби.
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