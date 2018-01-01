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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 09:36

Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутнього поділу України на райони, в якому -



Проєкт формату майбутніх районів – їхню кількість та склад по кожній області і АР Крим - Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування.



Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.



У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.



«Мінрегіон спрямував на погодження проєкт постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проєкт не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані. Ключове – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема - формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.



Пропозицій щодо майбутніх районів було по декілька варіантів, як від експертів, так і від облдержадміністрацій. Усі вони цього і минулого року пройшли широке обговорення. Відповідно до доручення КМУ, обласні державні адміністрації надали свої пропозиції, виходячи з «Методичних рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня». Рекомендації визначають нижчу межу кількості населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. Цей критерій, у свою чергу, базується на «Номенклатурі територіальних одиниць NUTS-3» Європейського Союзу.



Чому виникла необхідність зміни районного поділу?



Одна із причин – це величезні диспропорції параметрів існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади. Для порівняння, найменший район в Україні за кількістю населення – Поліський, Київської області, в якому проживає 5622 населення (станом на 01.01.2019) , найбільший – Харківський з населенням 182 100 (станом на 1.02.2016).



Усього в Україні 490 районів. З провадженням реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 26 районів повністю покриті об’єднаними громадами, на рівень яких в рамках децентралізації владних повноважень перейшли майже всі повноваження райдержадміністрацій та районних рад. Території 164 районів покриті ОТГ від 50% до 99%. Це означає, що РДА цих районів здійснюють свої повноваження на меншій частині їх території. І лише на території 75 районів (16%) не утворено жодної ОТГ. Фактично, інститут РДА повноцінно функціонує лише на території 75 районів.



У Мінрегіоні звертають увагу на те, що райони є штучними утвореннями для організації на їх території, у першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим тут є максимальна ефективність з мінімальними затратами на її утримання. Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг.



Вони опубліковані на сайті «Децентралізація», який є головним порталом реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка почалася в Україні в 2014 році.



Тож проєктом Мінрегіону у Чернігівській області замість сучасних 22 районів залишиться усього чотири: Ніжинський (228,7 тис.), Новгород-Сіверський (158,1 тис.), Прилуцький (158,2 тис.) і Чернігівський (482,8тис.).