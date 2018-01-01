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Головна Категорії статей Новини міста та району Автотрощі тижня: Бахмач теж є в списку !

Автотрощі тижня: Бахмач теж є в списку !

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 12:05

Поліцейські констатують сплеск кількості ДТП та закликають всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. Всього за два вихідних у Чернігівській області в аваріях постраждали 9 місцевих мешканців.


7 червня до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Носівському районі: 39-річний водій мопеда не впорався з керуванням та впав на дорозі. Внаслідок падіння водій отримав тілесні ушкодження, а пасажир – забої кінцівок.


Того ж дня в одному з сіл Менського району 35-річний водій «Ауді» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії водій та два пасажири автівки отримали численні тілесні ушкодження.


8 червня в різних районах Чернігівської області сталося одразу чотири аварії, у яких травмувалися люди. Так, близько 6-ї ранку 21-річний срібнянець, водій автомобіля «ЗАЗ», не впорався з керуванням та зіткнувся з парканом домогосподарства. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами та множинними забійними ранами.


Близько 16-ї також зіткнувся з парканом на вулиці Шевченка в селі Бахмач 27-річний мотоцикліст. Чоловіка доставили до лікарні з численними травмами.


Близько 17-ї в Семенівці мешканець Києва за кермом автомобіля «Пежо», виконуючи маневр обгону, наїхав на 12-річного велосипедиста. На щастя, хлопчик відбувся саднами та не потребував госпіталізації.


Близько 22-ї автомобіль «ВАЗ» під керуванням 32-річного мешканця Прилуччини в одному з сіл району влетів у причеп попутного трактора «МТЗ-82», що рухався попереду. Внаслідок автопригоди водій автомобіля зазнав травм та забоїв.


Нагадуємо, що поліція Чернігівщини звертає увагу водіїв на 35% зростання кількості ДТП. Так, за 4 місяці 2020 року на території Чернігівської області сталося 174 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 38 осіб загинуло та 193 отримали тілесні ушкодження.


Сектор комунікації поліції
Чернігівської області

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