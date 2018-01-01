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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 12:36

З вікна квартири вже третій місяць спостерігаю осиротіле подвір’я гімназії і першої школи. Звичайно, у дні занять вируюче життя підкорене шкільному дзвонику, який то згукує учнів, то сповіщає про перерву. Саме на шкільний дзвоник пандемія вплинула найжорстокіше, позбавивши його голосу, і всю весну нікому було нагадувати розклад занять. Тому з подвійним задоволенням дізнався про відродження навчального процесу, який проявився вшануванням переможців учнівських олімпіад, про що сповістив один із сайтів: „Тяга до пізнання, ініціатива і наполегливість має обов’язково винагороджуватися! В рамках виконання Програми запровадження стипендій та грошових заохочень Бахмацької районної ради в цьому році стипендії в розмірі 1000 гривень отримало 34 учні загальноосвітніх навчальних закладів району: переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів-конкурсів.



Усіх цих дітей об’єднує не місце народження, навчання чи проживання, дещо більше - знання, які вони отримали завдяки своїм наставникам і підтвердили високий рівень підготовки!



Дякуємо учням за їх старанну працю, за досягнення, якими прославляють наш район. Нехай ці перемоги стануть лише початком ще більших нових здобутків, а здоров’я, успіхи і прагнення до знань будуть постійними супутниками.



У закладах району навчається талановита молодь, яка в майбутньому вплете в національний вінок цвіт свого таланту. У районі є ким пишатися! Є потужний потенціал творчої та обдарованої молоді”.



Почекаємо, „цвіт їх таланту” обов’язково проявить себе у житті. Може, комусь з наших юних обдарувань вдасться зробити визначні відкриття в науки, що обрали. Людство, наприклад, оцінило б винахід для боротьби з короноподібними вірусами, які зіпсували звичний навчальний процес, які збили ритм життя всієї планети, які вкоротили віку стільком землянам.



Нехай їх хист, дар, талановитість у поєднанні з наполегливістю і працьовитістю приведуть до здобутків, які прославлять наш край, їх самих і їх педагогів. Але це буде пізніше, сьогодні ж є нагода назвати прізвища наших розумників, запам’ятайте ці імена: Єлизавета Глушко, Анна Васильєва, Анастасія Прощенко, Сергій Струць, Софія Башей (Бахмацька гімназія).



Людмила Тчаннікова, Лілія Соболєва, Владислав Олефіренко, Валерія Арутюнян, Анастасія Сорока, Родіон Білецький, Дарія Обушна, Захар Кравченко, Микита Гужва, Ігор Бережний, Анна Сітайло (Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1).



Карина Васильченко, Аліна Бурдюг, Анна Передерій, Арсеній Казимир, Вікторія Цепух, Анастасія Янченко, Ельвіра Самусь (Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5).



Ірина Пашко (Бахмацький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2).



Артур Шрамко (Варварівський НВК),



Катерина Головань (Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.),



Алла Бакало, Інна Страшна (Курінський НВК),



Вікторія Сущенко (Пальчиківський НВК),



Юлія Глушко (Тиницька ЗОШ І-ІІІ ст.)



Запам’ятаймо ці імена, дай Бог, почути їх згодом серед винахідників, новаторів, гідних громадян.



Борис Бобришев

На знімку: найчисельніша команда стипендіатів з Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. №1.