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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 13:08

Завітали до Ічні, запропонував супутникам повертатися через Кропивне – уже давненько не бував у тамтешньому господарстві. Це село розташувалося на півдні району, здавалось би, менше півсотні верст від райцентру, а весна-літо приходять сюди щонайменше на тиждень раніше. Хотілося побути на сінажному лану, надихатися п’янкими пахощами прив’ялених трав.



Виявилося, поквапився, випередивши події на добу – заготівля зеленого корму планувалася наступного дня.



Та, угледівши головного агронома сільгосптовариства Петра Григоровича Салія, не втримався – потягнувся до записника.



- Усе у нас готове до заготівлі. Головне, достигла площа люцерни. У нас її небагато – удвічі менше минулорічного, усього 80 га, то сподіваємося управитися з врожаєм у найкоротший термін. А це, як відомо, вагомий фактор для якісного зберігання корму. У цьому складові і високих надоїв, і вагомих приростів, - пояснює головний і продовжує. - Чому зменшили площу... Доволі корму залишилося з минулого року, то навіщо перевиробництво. У господарстві ще є майже така ж площа під вико-вівсяною сумішшю.



П’ята частина 1000-гектарного кукурудзяного поля передбачена на силос. Для нашого 1200-голового стада ВРХ соковитих кормів вистачить, ще ж будуть і концентрати. Качаниста на зерно давала попереднього року по 99 ц на круг.



Звісно, є й інші культури. Ну, як можна зрадити пшениці? Озимина в минулому році віддячила по 9 тонн збіжжя, на окремих площах намолочували по 10, уявляєте, по 100 центнерів. Цьогорічна зима, якщо можна її так назвати, змусила похвилюватися, теплі січень і лютий – великий ризик для хлібороба. Навіть незначний мороз для безсніжного поля здатний завдати клопоту.



Ось минулої весни погода наробила біди. Буряки радували сходами, аж доки не пролилася злива, довелося пересівати. Солодких коренів накопували лише по 550 центнерів з га. Колись такий здобуток задовольнив би, але вже знаємо смак 10-тонних врожаїв. Тішимося тим, що нині природа хоче вибачитися і сприяє цукристим. Таких гарних сходів не пригадую, душа радіє, як дивишся на гони із полакованими бурячними листочками. Хоч би не наврочити...



Горох у нас теж у пошані, тому відвели під культуру 160 га. Якраз після нього і вродила наша пшеничка по 10 тонн, звісно, бобові збагачують грунти азотом.



Завтра відповідальний день, скошуємо люцерну, сподіваємося літо стало нарешті на погоду. Дай, Бог! А плугатарі наші не підведуть. Уже давно випробуваний на збиранні вмілий наш комбайнер Ігор Сергійович Спектор виведе на лан свого Джон Діра, підбиратиме масу, яку ще раніше скосить Кейсом-210 його колега – тракторист Іван Степанович Ситар.



До траншей доставлять ароматний корм КамАЗи, керовані Михайлом Васильовичем Малецьким і Миколою Васильовичем Єрмоленком.



Ущільнюватимуть масу трактористи Валерій Володимирович Медвідь та Михайло Васильович Демченко. Їх важка колісна техніка здатна зробити це якнайкраще.



Борис Сєдач