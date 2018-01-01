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Служба 101 інформує!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 10:04
З початку поточного року на території району виникло 48 пожеж, у тому числі 28 у природних екосистемах. Загинуло 2 людини.
Так, 5 червня поточного року сталася пожежа житлового будинку в с.Красне.
Бахмацький РВ У ДСНС України у Чернігівській області нагадує, що з приходом літа, коли діти багато часу почали проводити на вулиці без нагляду дорослих, зросла кількість пожеж з причини дитячих пустощів з вогнем. На жаль, це також призводить і до дитячого травмування. Щоб уникнути лиха, контролюйте розваги дітей, ховайте сірники та запальнички у недоступних для них місцях, постійно роз’яснюйте дітям про небезпеку гри з вогнем.
Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області
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