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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 12:31

Десятки тонн молока отримують щодоби на фермі ПСП «Авангард». Щоб надоїти таку кількість білопінної сировини, потрібно вдосталь нагодувати дійне стадо. А ще потребує зелених соковитих кормів велика рогата худоба на відгодівлі. То не дивно, що заготівлі кормів курінці надають першочергової уваги. Справа у них налагоджена так, що приїздять повчитися навіть маститі аграрники, нагадаю, минулого року на базі господарства відбувся обласний семінар. Головне питання минулорічного заходу: „Заготівля кормів та розвиток молочного скотарства, вивчення досвіду напрацьованого місцевими тваринниками у виробництві молока і забезпечення дійного стада повноцінним раціоном”.



Це згадалося по дорозі у село, захотілося порівняти повсякденний лан з тим, що зустрічав учасників практичного семінару.

Поле другої бригади ПСП „Авангард” позначене четвертим номером. Але це здебільшого вживане у звітах спеціалістів, серед курінців згадана мальовнича місцина зазвичай зветься „перетічок”. Сюди і завітав на заготівлю сінажу.



Нещадне сонце вмить підсушує скошену люцерну, сповнюючи поле п’янкими ароматами зів’ялих трав. Від площі до тваринницького містечка подати рукою, то КамаАЗи встигають доставити поживний вантаж на зберігання до бетонованих траншей за лічені хвилини. Людей, звісно, врази менше, ніж на семінарському полі, а от техніка, практично, та ж. Десь вдалині снує косарка кладе щільні стебла люцерни у покоси, а поруч невпинно рухається грабарка, ворушить зелений врожай, надаючи йому належних кондицій. Тут важливо не пересушити, ще гірше – закласти на зберігання перезволоженим.

Упізнаю водія КамАЗа Петра Левченка та комбайнера „Ягуара” Миколу Гришка не тому, що теж пенсіонери. Першого пам’ятаю, як воїна-інтернаціоналіста, а його товариша знаю активним учасником ансамблю „Полісяни”(на фото).



У ритмічному поступі кормозаготівельників не відчувається поспіху, але, насправді, вони квапляться, бо Інтернет напророкував дощі. Якось дізналися про це і ластівки, стрімко літаючи над самісінькою стернею, подають сигнал плугатареві про зміну погоди. Лелеки ж не втрачають поважності і міряють площу, відшукуючи шкідників – приємно дотикатися до природи Полісся.



Встигаю зробити знімки і записати кілька прізвищ, бо не наважуюсь на гріх відривати трударів від обіду, який строго за розкладом доставлено в поле, і аромати якого ще раз засвідчують про високий професіоналізм колективу місцевого кафе-їдальні.



Борис Бобришев

Фото автора.

На знімку: водії КамАЗів Микола Савченко та Сергій Гришко, технолог Олександр Пелюшок, агроном Іван Пугач, механізатор валкоутворювача Олександр Орел, комбайнер „Ягуара” Олег Рудько.