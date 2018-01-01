/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 14:07

Матеріал «Бахмацького району не буде», опублікований у минулому числі «Порадника» визвав широкий резонанс серед бахмачан. Небайдужі земляки звертаються в редакцію, гуртуються у соцмережах, готуються заклики до депутатів та Кабміну на найближчу сесію районної ради.



Квінтесенцією спроби вирішення цієї проблеми стала електронна петиція за №41/003522-20еп, створена Шокуном О.М. 16 черня 2020р: «Про створення Бахмацького району, як окремої адміністративно-територіальної одиниці в складі Чернігівської області».



«Порадник» надає її текст повністю і просить приєднатися читачів до збору підписів (для розгляду потрібно назбирати 25 тис. за 90 днів). Отже:



«Враховуючи той факт, що м.Бахмач є однією з найбільших вузлових станцій не тільки Південно-Західної залізниці, а й загалом ДП «Укрзалізниці», що має 5 напрямків, 2 пасажирські станції: Бахмач-Пасажирський та Бахмач Київський, а також вантажну – Бахмач -Гомельський. Розвинуту інфраструктуру залізниці: вагонне депо ЛВЧД-9, колійно-монтажну станцію КМС-285, Дистанцію сигналізації та зв`язку, Дистанцію захисних лісонасаджень, пункт технічного обслуговування вантажного та пасажирського рухомого складу та інше. До складу Бахмацького району електромереж після реструктиризації АТ Чернігівобленерго увійшли: Борзнянський та Коропський райони електромереж. У місті розташовано міжрайонну податкову інспекцію, Центральна районна лікарня, що входить до 9 найбільших лікарень області після реформи медицини.



Батурин славетне козацьке місто у складі Бахмацького району певний історичний проміжок часу було Гетьманською столицею.



Чернігівська область одна з найбільших в Україні, поступається за площею території лише Одеській області, котра, до речі, у своєму складі буде охоплювати 6 районів. Наша область майже втричі більша за Закарпатську область, яка отримує у своєму складі також 4 райони, як і Чернігівщина.



Створення в області Бахмацького району з центром в м.Бахмач забезпечить більш належне створення умов для отримання людьми адміністративних послуг, створить додаткові умови для розвитку інфраструктури залізниці.



Ураховуючи рекомендаційні норми Міністерства розвитку територій та громад, про відстань від найвіддаленішого села до райцентру 60 км, ми пропонуємо до складу Бахмацького району включити створені раніше Батуринську ОТГ, Борзнянську ОТГ, Височанську ОТГ, Комарівську ОТГ, Коропську ОТГ, Плисківську ОТГ, Понорницьку ОТГ, Талалаївську ОТГ та, поки що не створені Бахмацьку ОТГ та Дмитрівську ОТГ. Таким чином, ми отримуємо 5-ий повноцінний район з розвинутою адміністративно-соціальною інфраструктурою для гармонійного економічного розвитку регіону з чисельністю населення в понад 108 тис. мешканців.»



Адреса для електронного голосування:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/view/ 3522 (До кінця збору підписів лишилось менше 90 днів)

Олег РУБАН, редактор «Порадника»