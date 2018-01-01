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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 14:49

16 червня виповнилася 4 річниця з дня загибелі від кулі російського найманця, нашого земляка, молодшого сержанта, бійця 13-го батальйону тероборони та 58 окремої мотопіхотної бригади Сергія КОШМАЛА.



Справжній Син Бахмаччини ціною власного життя захищав суверенітет і незалежність нашої держави від російської агресії.



У приміщенні районної ради відбулася зустріч рідних та друзів загиблого Героя з депутатським корпусом, очільником районної ради Миколою Іванюком, головою РДА Світланою Мельник, головою міської ради Павлом Шимком, військовим комісаром Бахмацького РТЦК та СП Олександром Григорчуком. Присутні вшанували пам’ять земляка та стали свідками вручення посмертного Почесного нагрудного знаку сину та рідним загиблого Героя - Сергія Кошмала.



Молебень біля могили загиблого у с.Халимонове провів настоятель Свято- Успенської парафії Чернігівської єпархії ПЦУ, ієрей Володимир Павлина.



Розділяючи з рідними скорботу та біль втрати, учасники зустрічі вшанували пам’ять Героя та всіх полеглих захисників України хвилиною мовчання. Сьогодні відбулося покладання квітів і до меморіальних дошок загиблого військовослужбовця.



…У хоробрих є тільки безсмертя, смерті у хоробрих не буває!..



Олег РУБАН, редактор «Порадника»



Довідка «Порадника»: Народився Сергій Кошмал 14 січня 1989 року в с. Халимонове, Бахмацького району.



1995р - розпочав навчання в Халимонівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.



1997 – 2006 рр - навчався у Бахмацькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, яку закінчив у 2006 році.



Працював різноробочим у м. Києві. Мав чудове хобі – у багатьох бахмачан залишилася пам`ять про нього у вигляді тату.



Вересень 2014р. - мобілізований до лав Збройних Сил України, проходив службу у 13-у батальйоні тероборони.



Квітень 2016р. - військова служба за контрактом розвідником-кулеметником у 58-ій окремій механізованій бригаді.



16 червня 2016р. – загинув від кулі російського снайпера поблизу м.Авдіївка Донецької області



Похований 18 червня 2016 року в с. Халимонове, Бахмацького району.



Указом Президента України № 330/2016 від 11 серпня 2016 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).



На фото: Бахмацький військовий комісар Олександр Григорчук разом з очільниками району Світланою Мельник та Миколою Іванюком вручають Почесний нагрудний знак сину Героя - Святославу.