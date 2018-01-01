Останні публікації
- Чи працює конституція в україні ?
- «Хоспісу» бути
- Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на послуги з утримання гуртожитку та прилеглої території, які надає КВП „Комунальник”
- Жили єдиним колективом
- Епідемія “іспанки” в Батурині
- Батуринський інтерактив для дорослих і дітей у Національному заповіднику “Гетьманська столиця”
- Служба порятунку «101» інформує!
- Село Вертіївка на ЧернігівЩині: відновити пам`ять про українських патріотів!
- Знову гості на «висоті»
- У хоробрих є тільки безсмертя...
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Служба порятунку «101» інформує!
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 18:34
З початку поточного року на території області на водоймах загинуло 19 людей.
У зв’язку з цим для попередження загибелі та травмування людей на водоймах рятувальники Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області нагадують: ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях, з мостів, на мілководді та після тривалого перебування на сонці. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Під час купання розраховуйте свої сили та не запливайте далеко. Уникайте води зі швидкою течією. Не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Контролюйте ігри дітей навіть на мілководді, бо вони можуть під час веселощів упасти й захлинутися.
Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області
Детальніше...