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Служба порятунку «101» інформує!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 18:34

З початку поточного року на території області на водоймах загинуло 19 людей.


У зв’язку з цим для попередження загибелі та травмування людей на водоймах рятувальники Бахмацького РВ У ДСНС України у Чернігівській області нагадують: ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях, з мостів, на мілководді та після тривалого перебування на сонці. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Під час купання розраховуйте свої сили та не запливайте далеко. Уникайте води зі швидкою течією. Не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Контролюйте ігри дітей навіть на мілководді, бо вони можуть під час веселощів упасти й захлинутися.


Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького РВ У ДСНС
України у Чернігівській області

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