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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 20:29

На виконанання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 05.06.2018 №130 „ Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КВП „Комунальник” інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послуги з утримання гуртожитку та прибудинкової території.



На даний час діючий тариф, який був затверджений рішенням міської ради від 28 липня 2017 року № 126 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання гуртожитку Бахмацької міської територіальної громади та прилеглої території для кімнат, які призначені для проживання одиноких та сімейних громадян, а також для кімнат, призначених для тимчасового проживання громадян, що надаються Бахмацьким КВП «Комунальник», не відшкодовує собівартість послуг. Протягом дії затверджених тарифів відбулися зміни обумовлені змінами цін на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, матеріали та підвищенням прожиткового мінімуму згідно Закону України «Про Державний бюджет України ». Таким чином, діючі тарифи є збитковими та неспроможними для утримання гуртожитку та прилеглої території.



Саме тому планується встановити нові розміри тарифів для наступних кімнат:



Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі протягом 10 календарних днів з дня опублікування повідомлення в засобах масової інформації за адресою: м.Бахмач, вул.Південа, 48, тел.21374.



Адміністрація КВП „Комунальник”