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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 21:26

18 червня, напередодні Дня медичного працівника, бахмацькі депутати зібралися на 27 сесію районної ради сьомого скликання. Головував Микола Іванюк, розпочавши сесію з пропозиції вшанувати хвилиною мовчання народного депутата України Валерія Давиденка, який передчасно пішов з життя.



На сесії одним з питань порядку денного повинно було бути рішення про ліквідацію Пальчиківського НВК, та депутат Михайло Іванович Кривуля запропонував зняти його з порядку денного, навівши переконливі аргументи. Депутати після нетривалої дискусії 13 голосами підтримали його пропозицію і зняли це питання з розгляду.



На початку роботи сесії члени президії привітали всіх присутніх працівників медичної галузі з професійним святом та вручили квіти депутатам-медикам та присутнім медичним працівникам.



Заслухавши емоційний виступ Миколи Павловича Шимка, почесного громадянина міста Бахмач, про стан справ у колишньому Бахмацькому центрі хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, депутати прийняли рішення не дати загинути такому потрібному закладу - надали згоду на безоплатне прийняття до спільної комунальної власності територіальних громад Бахмацького району майнового комплексу колишнього Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз.



Не знайшло підтримки депутатів клопотання перед Чернігівською обласною радою та Чернігівською обласною державною адміністрацією про зняття з обліку населеного пункту села Кошмалів Бахмацького району Чернігівської області.



Також присутніми піднімалось питання збереження Бахмацького району. Звернень до Кабінету Міністрів назбиралося аж 4: від голови Бахмацької районної партійної організації Аграрної партії України В.П.Колоші, депутатської фракції «Наш край», голови ГО „Розвиток Бахмаччини” Гучинського М.М. та депутата райради Міщука В.Ф. Депутат Володимир Брюховецький зауважив, що боротьбу за район потрібно було розпочинати набагато раніше, ще за головування останнього, зараз це вже майже безнадійна справа.

Найбільше запитань у депутатів викликало останнє питання порядку денного „Про затвердження Положення про надання платних послуг та тарифів на платні послуги комунального некомерційного підприємства „Бахмацька центральна районна лікарня” Бахмацької районної ради Чернігівської області”. Наведемо деякі приклади з цих тарифів:



Внутрішньовенне крапельне введення (30хв) – 69 грн; (60хв) - 111,90; (90 хв) - 154,80 грн.

Видача медичної довідки ф.0,86/0 для вступників до навчальних закладів – 495 грн.

Медичний огляд осіб, які відправляються на військову службу по контракту – 493,8.

Консультативний прийом лікарями поліклінічного відділення – від 90 до 170 грн.



Депутат Олег Рубан звернув увагу присутніх на незаконність даного рішення, процитувавши Статтю 49 головного Закону України – Конституції, що говорить: „Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.



Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.



Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.”



(Витяг з офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002 дивіться нижче.)



Генеральний директор Бахмацької ЦРЛ Сергій Григорович Чалий у своєму виступі пояснив присутнім, що дані нововведення диктуються „згори”. Якщо депутати зараз не проголосують за ці тарифи, подальша робота Бахмацької ЦРЛ буде заблокована, медики залишаться без зарплати. З більше тисячі двохсот ургентних (невідкладних) і планових операцій, що були зроблені в Бахмацькій ЦРЛ минулого року, тепер дозволено зробити безкоштовно лише 40 (!). Але наголосив, що всі маніпуляції і прийоми лікарів будуть для хворих безкоштовними, якщо вони уклали відповідні договори з сімейними лікарями і поступають у лікарню за їх направленнями.



Депутати від ВО „Свобода” Денис Сергієнко та Володимир Брюховецький у своїх виступах наголосили, що вони попереджали ще 5 років тому про негативні наслідки такої недолугої медичної реформи і голосувати за її продовження не будуть. Також обурилися, чому воїни, що йдуть захищати цілісність держави в ООС, мають викладати з власної кишені 500 грн за медогляд.



Депутатів також цікавило, чи будуть платити і скільки за медогляд педагогічні працівники. С.Г.Чалий запевнив, що це питання вирішено з керівництвом району позитивно – за педагогів заплатить райрада, надавши відповідну допомогу Бахмацькій ЦРЛ.



При голосуванні з першого разу питання не пройшло – не вистачило голосів. Почалася повторна дискусія. Після виступів голови райради Миколи Іванюка та голови РДА Світлани Мельник, заслухавши аргументи про заблокування роботи Бахмацької ЦРЛ, депутати все ж „передумали” та прийняли це Положення.



Олег РУБАН, редактор



P.S. Якщо ЗМІ – четверта влада, то хотілось би почути від компетентних органів, відповідальних за дотримання законів, в тому числі основного – Конституції, чи законним є рішення про запровадження платних послуг з лікування у комунальному закладі медицини?

Рішення Конституційного Суду України

у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно»

(справа про безоплатну медичну допомогу)



м. Київ, 29 травня 2002 року Справа N 1-13/2002

N 10-рп/2002

...Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України...



... розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України ( 254к/96-ВР) «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно»...



...Заслухавши суддю-доповідача Мироненка О.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

...Конституційний Суд України вважає неприйнятними з позицій припису частини третьої статті 49 Конституції України ( 254к/96-ВР ), що тлумачиться, пропозиції окремих державних органів щодо необхідності встановлення якихось меж безоплатної медичної допомоги у вигляді її гарантованого рівня, надання такої допомоги лише неспроможним верствам населення чи «у рамках, визначених законом» тощо. Це суперечить положенням статті 3, частини третьої статті 22 та низки інших статей Конституції



України ( 254к/96-ВР ). Безоплатна медична допомога, передбачена Конституцією України (254к/96-ВР), повинна надаватись всім громадянам у повному обсязі, тобто задовольняти потреби людини у збереженні або відновленні здоров’я.



Дія положення «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» поширюється на всі такі заклади, які перебувають у державній (незалежно від відомчого підпорядкування) або комунальній власності і фінансуються з бюджетів будь-якого рівня...



... На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 51, 63, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України» (422/96-ВР), Конституційний Суд України

вирішив:

1. Положення частини третьої статті 49 Конституції України ( 254к/96-ВР ) «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.



Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного страхування, у тому числі державного, формування і використання добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та перелік таких послуг мають бути визначені законом.



2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.



Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.



КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ