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Памятка: Загальні правила поведінки на воді
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 08:25
1. Відпочинок на воді (купання, катання, на човнах ) повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
3. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
4. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
5. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити у тіні.
6. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
7. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна і достатній глибині водоймища.
8. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
9. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не женіться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе.
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