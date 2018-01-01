/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 08:25

1. Відпочинок на воді (купання, катання, на човнах ) повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

3. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

4. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

5. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити у тіні.

6. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

7. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

8. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

9. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не женіться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе.