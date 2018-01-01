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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 09:59

Цікаво складалася трудова біографія Феодосія Івановича Степаненка. Ми – земляки-хуторяни, він родом з Дуб’янки, я – з Грушівки Фастівецької сільради. До армії Феодосій йшов, вже завершивши навчання у профтехучилищі. А потім - „Хіммаш”, працював вальцювальником. Вже будучи бригадиром, закінчив технікум. Згодом - змінний майстер, інженер-технолог, начальник ковальсько-ливарного цеху, нарешті у 1996 році призначений очільником дільниці по ремонту холодильного обладнання.



Сергій Степаненко - його син. Народився, коли батько вже був маститим вальцювальником. Після школи пішов на завод, тепер це був ”Полімермаш”. Порадившись з батьком, влаштувався слюсарем по ремонту холодильного обладнання і особливо складної побутової техніки. Підприємство опікувалося профтехучилищем, то Сергій скористався можливістю оволодів токарною справою, а пізніше здобув диплом кваліфікованого електромонтера. Сподівався молодший Степаненко на перспективи розвитку заводу.



Та не так сталося, як гадалося. Коли „Полімермаш” безнадійно „закульгав” на обидві ноги, залишали цехи разом, стали думати, чим зайнятися далі. Чимало заводчан подались на базари, хтось шукав роботу у столиці. Після декотрих вагань вирішили Степаненки спробувати себе у підприємництві – стали лагодити для населення холодильники, пральні машини, кондиціонери – побутову техніку.



Тепер Феодосій Іванович уже на пенсії, то Сергій Феодосійович перебрав родинну справу на себе. Батько заходить до нього, але найчастіше як гість. Буває, правда, виникає потреба у зайвих руках, а то і порадитися незайве при складних поломках.



До майстерні доводилося звертатися і самому, найбільша проблема виникає, як виходить з ладу холодильник. Мені з хутора доставити холодильну камеру до майстрів така напасть, що не переказати. Спасибі ремонтникам, відгукуються, виконують замовлення на дому. Особливо раді цій послузі літні люди, кілька раз бували ремонтники у нашій Грушівці. До речі, Степаненків запрошують у чотири сусідні райони. Як дозволяє час, виручають. Знають, без холодильника сьогодні не обійтися.



Горджусь хуторянами, хто, як кажуть, вибився в люди, ще більше ціную земляків, хто служить оточуючим.



Днями завітав до земляків, та звичного спілкування не відбулося, підвалився шмат роботи. Скоро жнива, то зайняті майстри лагодженням кондиціонерів для збиральної техніки.



Якось задумався: нині у нас стільки професійних свят, а про холодильщиків забули. От і вирішив започаткувати його сам, спекотні дні літа – найкращий для того час. То вітаю.



Юрій Вовкогон, х.Грушівка