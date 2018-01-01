Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Рятувальники дбають про стан забезпечення пожежної безпеки під час збиральної компанії

Рятувальники дбають про стан забезпечення пожежної безпеки під час збиральної компанії

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 10:38

 

 

 

9 липня фахівці Бахмацького районного відділу Управління ДСНС України у Чернігівській області провели профілактичне відпрацювання місць збирання, переробки та зберігання зернових у сільгосптоваристві «Агрофірма ім. Шевченка», що у с.Григорівка.


Рятувальники звернули увагу на відповідність будівель, приміщень, зернозбиральної та задіяної на жнивах техніки вимогам правил пожежної безпеки, забезпеченість їх первинними засобами пожежогасіння, наявність чергування протипожежних ланок. Крім того, надзвичайники провели із працівниками підприємства протипожежні інструктажі, під час яких надали пам’ятки із заходами щодо попередження пожеж під час жнив та алгоритмом дій у разі виникнення пожежі.


Андрій ЛЯХ,
начальник Бахмацького
РВ УДСНС України
у Чернігівській області

 

 

 

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове