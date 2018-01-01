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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 10:38

9 липня фахівці Бахмацького районного відділу Управління ДСНС України у Чернігівській області провели профілактичне відпрацювання місць збирання, переробки та зберігання зернових у сільгосптоваристві «Агрофірма ім. Шевченка», що у с.Григорівка.



Рятувальники звернули увагу на відповідність будівель, приміщень, зернозбиральної та задіяної на жнивах техніки вимогам правил пожежної безпеки, забезпеченість їх первинними засобами пожежогасіння, наявність чергування протипожежних ланок. Крім того, надзвичайники провели із працівниками підприємства протипожежні інструктажі, під час яких надали пам’ятки із заходами щодо попередження пожеж під час жнив та алгоритмом дій у разі виникнення пожежі.



Андрій ЛЯХ,

начальник Бахмацького

РВ УДСНС України

у Чернігівській області