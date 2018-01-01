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Захотілось згадати ...
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 14:00
Цими днями у талановитого письменника-філософа Володимира Кашки був би день народження. Володимир Васильович - найтитулованіший письменник нашого краю. Ось перелік його премій - «Благовіст» (2005р.), Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди, Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя та імені Коцюбинського (2006р).
Письменнику-земляку виповнилося б 66. Не ювілейна дата, але варто згадати неповторного літератора не за його премії, хочу нагадати про наставника молодих поетів і прозаїків, хто шліфував українське слово у заснованій Володимиром Васильовичем літературній студії ДАК, котра нині занесена до енциклопедій сучасної України. А тоді була творчою лабораторією літературної сторінки „Струни серця” на шпальтах районної газети „Радянське село”, яка стала школою для багатьох дописувачів районки, а дехто із студійців пішов навіть у „велику” літературу.
Правда, 66 - не ювілейна дата, але захотів згадати...
Борис Сєдач
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