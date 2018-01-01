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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 14:39

Проїздили Щучу Греблю, звернули увагу на чисельний людський гурт.

- Екскурсія до квітників Прохорської, - вирішила для себе. Ще раніше зупинялися з чоловіком і самі, милувалися творінням рук наполегливої жінки. Але щось тут було незвичне, пригальмували. Здивувалися, угледівши серед присутніх Олега Ляшка і Юлію Тимошенко. Згадала повідомлення напередодні про відвідини Чернігівщини обома політиками, ось воно що.



Відчувалося, що гурт тільки-но зібрався, ще не здолали звичну у таких випадках зніяковілість. Першою оговталася Юлія Володимирівна, було видно, що перебуває під враженням від побачених каплички, квітників, калинового гаю. Розчулився і головний радикал. Було приємно спостерігати людську розмову політиків із Світланою Миколаївною, без пафосу, без піару, без награного патріотизму. А ще відвикли бачити лідерку ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко і голову Радикальної партії Олега Ляшка разом. Як багато вони зробили б, перебуваючи в одній команді. Та не про це говорили біля квітів, біля калини, хотілося спілкуватися про інше: про сумне, піднесене і прекрасне.



Дивилася на Світлану Миколаївну і дивувалася її наполегливості - самотужки створила таку красу. От і тепер зібрала нас біля себе.



Повіяло теплом, як Юлія Володимирівна дотиком рук підбадьорювала матір полеглого Героя, бачила, як посвітлішало обличчя Прохорської. Ще раз посмішка торкнулася лиця господарки царини квітів, як Ляшко пообіцяв допомагати ростити калинове чудо.



Почула думку, що потрібно приїздити сюди на екскурсії, подивитися, скільки здатна зробити наполеглива людина. А ще пораділа, що вони, Олег і Юлія, знову разом. Може чогось спроможуться в Парламенті гуртом, Україна зачекалася...

Анастасія Товстоліс

На ФОТО: Мами Героїв Майдану і АТО, похованих у Дмитрівці - Світлана Прохорська і Ольга Пащенко спілкуються з Олегом Ляшком і Юлією Тимошенко. Фото з відкритих джерел.