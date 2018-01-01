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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 24 липня 2020, 15:00

Обабіч асфальтівки привертає увагу скупчення техніки. Пробую порахувати комбайни. Головний агроном ПСП „Пісківське” Вадим Вайло мій намір вгадує.



- Шість... Весь асортимент – є „Джон Дір”, „Клаас”, навіть „Дони” працюють. А що, у дбайливого трударя техніка служить довгі роки. На одному із останніх працює наш жнивар-ветеран Вадим Гавриленко, золоті руки у механізатора.



Транспортують збіжжя КамАЗи, теж шість вантажівок...



Значний клин уже чорніє злущеною стернею, з іншого боку на полі видніються спресовані кілька центнерні тюки соломи.



Вадим Михайлович знову випереджає запитання.



- Стараємося працювати без розриву технології збирання. Обмолотили, тут же звільняємо поле від соломи, щоб якнайшвидше закрити вологу.



- Ні, сидератів не застосовуємо. Потреби в тому немає. У нас органіки вдосталь, та й дешевше це і ефективніше.



Цікавлюсь, на який врожай сподіваються.



- Знаєте, завжди хочеться більше. Результат буде зрозумілий, як остання вантажівка залишить поле, як підрахуємо.



Дізнаюсь, що озима пшениця вітчизняної й іноземної селекції займала тут півтисячі гектарів. Половина вже зібрана. У минулому році намолочували по 65 ц на круг. Ячмінь порадував майже таким же врожаєм. Нині ж пивоварний займає 300-гектарний клин. Пісків’яни співпрацюють з французами. Сумісна компанія Мальтюзроп-Юкрейн, яка поставляє солод для виробництва пива на весь світ, використовує ячмінь наших земляків. Спочатку пісків’янам постачають суперелітне насіння, вони отримують достатній вал еліти, а французам продають насіння І репродукції. Такий ось ланцюжок співпраці.



Край поля зупиняються три комбайни, їх „штурмани” вивели свої степові кораблі на лан першими. Саме з ними і знайомлюсь. Це Володимир Табачок, до речі, він інженер, Юрій Руденко і Микола Перетятько ( на фото зліва направо). Крайній ліворуч агроном Максим Шарій.



Час дозволяв затриматися у селі, то погодився на пропозицію головного агронома відвідати центральний точок. Сподівався зробити знімки біля звичних кагатів збіжжя, та завідуюча Лідія Тютькало і Валентина Лобода розчарували - сьогодні проти неба у пісків’ян не залишається ні зернини. Усе зберігається у складах.



Доробку врожаю виконують оператори КЗС Олександр Герасько, Сергій Савелій та Олександр Бикус. Допомагають переміщувати врожай на тривале зберігання водії вантажівки Сергій Бойко і навантажувача Ярослав Ворона.



На жаль, не вдалося сфотографувати водія вантажівки Станіслава Лободу і робітниць Наталію Коляду та Олену Рогову, які виконували термінове завдання, автора ж уже квапив час.



Борис Бобришев