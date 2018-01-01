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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 01 серпня 2020, 09:36

У пасажирському вагонному депо найчисельніша профспілкова організація у місті. Сьогодні ми знайомимо читача з її членами: малярем Оленою Лященко, слюсарем-електриком Олексієм Вовкушівським, бригадиром бюро перепису вагонів Іванною Шаклєєвою, бригадиром відділення з ремонту вагонних візків Олександром Семенухою. Портрети всіх занесено на Дошку пошани підприємства, це свідчення, що вони завзяті у праці. Знають їх і активістами у профспілковій роботі. Двоє з них – Олена та Олексій - ще і профгрупорги.



Є слушний привід привітати з Днем профспілки залізничників і транспортних будівельників України.



Щасти вам!