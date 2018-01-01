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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 07 серпня 2020, 11:29

Вельмишановний Олеже Валерійовичу!



Вас, як популярного видатного політичного та громадського діяча, знають не лише усі українці. Тому, користуючись щасливою нагодою, коли Ви вдруге завітали до нас, я зачитаю у нашому зверненні (відкритому листі) до Вас наші клопоти та біль.



Віддавши усі 57 років свого професійного життя удосконаленню роботи рідної лікарні, (я ще й досі несу цей хрест), то мені і довіреному мені колективу гостро болить доля нашої лікарні.



Ми гуртом, за майже шість десятиліть, доволі здійснили в укріпленні матеріально-технічної бази лікарні. Своїми силами кожного року здійснювали поточні та капітальні ремонти усіх приміщень рідної лікарні, вносили до 20000,00 грн. благодійних внесків у це, зокрема.



Ми пишаємося своїм вкладом у розбудову нашої лікарні.



Ми озброєні рентгендіагностичним кабінетом, клініко-діагностичною лабораторією, кабінетом функціональної діагностики, фізіотерапевтичним кабінетом, маніпуляційним кабінетом. Маємо з державною охороною кімнату для збереження наркотичних препаратів, 15 палат, 3 із яких боксовані, санпропускник, дезкамеру, харчоблок, пральню, морг, котельню сучасну на дровах, спецавтотранспорт, яким підвозимо важкохворих, а грузовим УАЗом відвозимо спочилих одиноких та безхатченків на цвинтар. Хоронимо їх своїми силами.



Маємо кисневі концентратори, дефібрилятор, пульсуксиметри, сучасний апарат ЕКГ, дякуючи Валерію Миколайовичу Давиденку, вічна йому пам’ять, функціональні ліжка, протипролежневі матраси, крісла-каталки, пересувний стіл для миття важкохворих, холодильники, телевізори, комп’ютери, радіоприймачі, внутрішні туалети тощо.



Нам потрібний новий апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), старий вийшов із ладу, 10 функціональних ліжок та 10 протипролежневих матрасів.



У цьому році будемо забезпечені і артезіанською водою.



Окрім цього, для забезпечення якості життя, доживання важкохворих та помираючих маємо і хороші природні умови, коли наш Хоспіс розташований у плодово-ягідному саду та сосново-березовому бору тощо. Плодами і ягодами наші пацієнти користуються майже щорічно.



Вельмишановний Олеже Валерійовичу! Бажання охопити турботою хворих у термінальній стадії їх життя, стало основою моєї мотивації у реорганізації Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні у лікарню- Хоспіс для хворих на туберкульоз, яка функціонувала майже 3 роки. Але 1 квітня 2020 року із-за медичної реформи Бахмацька лікарня-Хоспіс стала не потрібною. Шляхом ліквідації протитуберкульозних закладів другого рівня горе-реформатори із МОЗу України долають епідемію туберкульозу. В чергове рятується бюджет, а не люди. Необхідно на медичну галузь виділяти, як мінімум 6% ВВП (а у Німеччині 10%), тоді реально оздоровиться українська нація та благополуччя держави буде забезпеченим.



Із будь-якою епідемією необхідно боротися за вічними, жорсткими й невблаганними законами епідеміології, які не пробачають людських помилок, а не за вказівками та циркулярами зверху тимчасовими «реформаторами» у МОЗі України! Звідси отримали окозамилювання та збентеження людей.



Переконаний, що через ці витівки «реформаторів» невідворотно послідує потужний гіперспалах мутованого, невиліковного, хіміорезистентного туберкульозу.



Уже сьогодні епідемія туберкульозу набрала черговий виток суперрезистентного туберкульозу, який не чутливий до жодного препарату. Особливо помітно прогресує ця хвороба серед дітей! А усе тому, що джерело інфекції опинилося вдома, заражаючи усе живе навколо себе. Це результат ліквідації доступних протитуберкульозних ізоляторів другого рівня.



По-друге, туберкульозна паличка Коха постійно мутує, утворюючи квазівиди її, які швидко стають не чутливими навіть до новітніх ліків.



По-третє, епідемія Covid- 19 сприяє поширенню загрозливої для національної безпеки України сучасної епідемії туберкульозу.



Тож, невже не спрацює інстинкт самозбереження української нації?!



31 березня 2020 року усі наші пацієнти на невиліковні форми туберкульозу були відвезені у паліативне відділення КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб».



Я негайно запропонував Генеральному директору цього медичного закладу Миколі Петровичу Дейкуну організувати на базі Бахмацького тубхоспісу, загальну лікарню-Хоспіс для пацієнтів з невиліковними хворобами (онкологічні хворі, хворі на діабет, ВІЛ-інфекцію/СНІД, на тяжкі серцеві, церебросудинні недуги та інші нозології), то він це підтримав і обіцяв всебічно надалі допомогати в удосконалені роботи уже Бахмацької лікарні-Хоспіс для важкохворих на 20 ліжок.



Бажаючих пацієнтів лікуватися і доглядатися у цьому медичному закладі є доволі. Зокрема, колишній наш фельдшер - лаборант Любов Василівна Антоненко, яка 37 років працювала у нашому тубдиспансері, а сьогодні прикута до ліжка, з лівобічним геміпарезом, з памперсами, молить Бога померти у палаті рідної лікарні. Онкохворий з калоприйомником, мешканець м.Бахмача, гр.Х. просить забрати його у лікарню-Хоспіс, «не хоче бути обузою для рідних.» Громадянин С. ампутант, без обох нижніх кінцівок, з хронічною серцевою недостатністю, колясочник та інші.



Наголошую! У сучасному світі проблему з безнадійними хворими вирішують двома способами. Перший спосіб – це евтаназія, другий спосіб – організація Хоспісів, закладів охорони здоров’я, що забезпечують цілодобове надання паліативної медичної допомоги та психологічної, соціальної і духовної підтримки Пацієнту і членам його родини. Тобто лікарня-Хоспіс надає мультидисциплінарну допомогу людям цілодобово!



Празька Хартія (1913 рік) визнала паліативно-хоспісну допомогу правом людини. 14 грудня 2015 року Рада Європи – «вважає важливим напрямком своєї діяльності захист здоров’я, прав і гідності кожної людини на всіх етапах життя». Це стосується і важкохворих та помираючих. 12 листопада 2018 року голова правління ГО «Всеукраїнська ліга паліативно-хоспісної допомоги», доктор медичних наук Василь Михайлович Князевич, колишній міністр охорони здоров’я України, звернувся до голови Чернігівської ОДА про сприяння розвитку паліативно-хоспісної допомоги у Чернігівській області.



18 червня 2020 року депутати Бахмацької районної ради одноголосно проголосували за взяття на баланс районної ради майновий комплекс нашої лікарні. Проголосували вони одноголосно і за те, щоб використати його невідкладно для реорганізованої Бахмацької лікарні-Хоспіс на 20 ліжок. Підтримав це рішення і депутат Бахмацької районної ради, голова Бахмацького районного осередку нашої –вашої партії Микола Іванович Прокопенко. Але офіційно у рішенні районної ради остатнє не відображено. Тому прошу Вас, вельмишановний Олеже Валерійовичу, взяти на особистий контроль.

Тут важливий особливо психологічний аспект: не всі морально готові спостерігати, як у них на очах помирає близька людина. А деякі хворі взагалі не мають родичів і навіть домівки.



Основним обов’язком і головною метою хоспісної допомоги є створення максимально можливого комфорту для важкохворих та помираючих пацієнтів, поліпшення якості їх життя, доживання.



Отже, наші багатодесятирічні зусилля в укріплені матеріально-технічної бази нашої лікарні, не повинні бути марними. ЇЇ природні, матеріально-технічні та кадрові можливості необхідно невідкладно використати в інтересах нещасних людей.



Наша лікарня потрібна ще й з огляду цивільної оборони.



Таким чином, Ваш візит до нас, вельмишановний Олеже Валерійовичу вселяє впевненість у реанімацію професійного життя досвідченого колективу Бахмацької лікарні-Хоспіс для важкохворих. Ми знаємо, що на таких добрих і відповідальних людях, як Ви, тримається наш жорсткий світ, бо Ви робили й робите його кращим.



Переконливо просимо Вас посприяти організації Бахмацької лікарні- Хоспіс для важкохворих. Нехай це буде Вашим одним із виборчих зобов’язань.



Тож, нехай і надалі квітне Ваша творча нива, Ваше політичне життя, у міцному здоров’ї, у любові від рідних, у повазі від друзів та у ласці від Бога на радість народу України, української нації, сином якої Ви маєте честь бути!



Переконані, що бахмачани одноголосно проголосують за Вас, бо у Верховній Раді цього скликання без Вас сумно.



Звернення прийняте на загальних зборах колективу лікарні 29 липня 2020 року, – під час зустрічі з Олегом Валерійовичем Ляшко.



З повагою, щиро лікар,

Почесний громадянин міста та села Бахмач

М.П.Шимко

Примітка: Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», управління закладами охорони здоров’я (далі - ЗОЗ), які належать територіальним громадам або передані їм, а також організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення є частиною самоврядних повноважень виконавчих органів рад відповідного рівня.



Таким чином, органи місцевого самоврядування є самостійними щодо управління ЗОЗ.