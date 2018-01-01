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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 07 серпня 2020, 12:11

На шкільному подвір’ї угледів гурточок дівчат і юнаків. Здогадався, це випускники-2020. Зовсім не таким бачився сьогоднішнім 11-класникам гімназії їх випускний вечір. З відомих причин пройшов день без урочистого маршу, без усеміського святкування. Відчув себе ніяково, наче був винуватий у їх проблемі. Заговорив. Виявляється, усі давненько розійшлися, а це кілька учнів 11 ніяк не хочуть розлучатися поміж собою і гімназією, де стільки пережито.



Запропонував залишити фото на фоні дорогих їм вікон. Поцікавився, чим запам’ятаються вони один одному.



Як спожвавішали їх обличчя, спочатку несміло, а потім усе впевненіше стали ділитися майже сокровенним. Дізнався, що Михайло Замерлов, Владик Зимоздра і Карина Астахова – учасники військово-патріотичної гри „Джура”. Стали переможцями районних змагань, захищали честь Бахмаччини на обласних перегонах, де теж показали високий результат.



Про Максима Клименка і Олександра Проценка говорять: не розлий вода. Вони і на знімку - поруч, і захоплення у них одне – у захваті від математики й інформатики. А як будуть обходитися олин без одного далі, адже Саша мріє стати фармацевтом, а Макс вирішив не зраджувати інформатиці.



Не встигаю записувати у блокнот. Ледь не хором бідкаються: „Хто ж тепер замінить наших постійних ведучих усіх шкільних заходів?” Це вони знову про Мишу Замерлова, Діану Кузнєцову.



Шкодують, що немає з ними Марини Маковської, відмінниці, медалістки, яка на ЗНО з української отримала найвищий бал. Тут же додають, що у Діани Кузнєцової він майже такий високий. І не дивно, бо клас вивчав профільно українську мову, тому й результати з цього предмету найкращі, без двійок.



Просувають наперед Анастасію Прощенко: „Це наш біолог! Настя – медалістка, учасниця предметних олімпіад, дісталася навіть області”.



„ А це наша Люба Самосій, - вказують на сором’язливе дівча, - здоров’я підводило однокласницю, переживали, як складе ЗНО. А вона молодець. Не підвела”.



Ще хочуть розповісти щось цікаве про Ольгу Грицай, Настю Горбащенко і Марину Степуру, але, як завжди, недоречно дзвонить мобілка – маю квапитися. Гімназисти теж розходяться, не відаючи, що стають на стежини свого дорослого життя. Так хочеться побажати їм щасливих доріг.



БОРИС Бобришев