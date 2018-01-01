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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 15:21

З початку поточного року на території району виникло 54 пожежі, у тому числі 30 пожеж у природних екосистемах. Загинуло 2 людини.



Так, 7 серпня поточного року сталася пожежа сухої трави на відкритій території поблизу с.Бахмач.



Бахмацький РВ У ДСНС України у Чернігівській області вкотре застерігає! В умовах сьогоднішнього надзвичайного рівня пожежної небезпеки значно збільшився ризик виникнення пожеж. Зараз маленька іскра, непогашений сірник чи цигарка можуть призвести до загоряння. У зв’язку з цим просимо вас бути обережними у поводженні з вогнем.



Андрій ЛЯХ, начальник Бахмацького

РВ У ДСНС України у Чернігівській області