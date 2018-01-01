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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 18:30

19 серпня ТВО військового комісара Бахмацьким РТЦК та СП Гриценко Сергій, голова районної ради Іванюк Микола та головний спеціаліст командування Криницька Наталія відвідали родину загиблого військовослужбовця Бузовського Володимира Олександровича. Сина загиблого Кирила привітали з Днем Незалежності України та з днем знань та вручили подарунки.



Разом з тим Бахмацький РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м.Сокаль. Сину загиблого Святославу також було відправлено подарунок та привітальну листівку з Днем знань.



Допомогу в закупівлі подарунків надало «ТОВ Агродмитрівське» (керівник Литвиненко Олександр Олексійович).



Олег РУБАН, редактор